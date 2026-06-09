Junio contempla desde la tierra el cielo

Junio de 2026 ha comenzado con un despliegue astronómico que ya dejó huella en los primeros días del mes.

El amanecer del 7 trajo consigo el máximo de la lluvia de meteoros Ariétidas, un fenómeno diurno que sorprendió a quienes madrugaron para mirar hacia el horizonte.

El 8 de junio se vivió el cuarto menguante lunar, que permitió observar con mayor nitidez cúmulos y galaxias en cielos despejados.

La jornada del día 9 marcó uno de los momentos más esperados: la conjunción de Venus y Júpiter, un encuentro brillante que atrajo a curiosos y entusiastas en plazas y balcones.

La cercanía aparente de ambos planetas ofreció un espectáculo único, visible a simple vista y recordado como uno de los hitos del mes. Estos primeros días confirmaron que junio sería un periodo privilegiado para quienes disfrutan del cielo nocturno.

Lo que resta del mes promete aún más. El 12 se producirá la alineación de Mercurio, Venus y Júpiter, seguida el 13 por la conjunción de la Luna con las Pléyades.

El 15 Mercurio alcanzará su máxima elongación y coincidirá con la Luna Nueva, mientras que el 17 la Luna se unirá nuevamente a Venus y Júpiter en una escena fotogénica.

El cierre de junio también será intenso: el solsticio de verano llegará el 21, el 27 se observará la lluvia de meteoros Bootidas y el 29 brillará la Luna Llena de Fresa.

Con estos fenómenos, junio se consolida como un mes de constante actividad celeste, capaz de despertar la curiosidad y el asombro de quienes levantan la mirada hacia el firmamento.