Convocatoria al XI Simposio Radial Maceísta

El legado histórico de la Familia Maceo-Grajales constituye un importante y necesario contenido a investigar y a difundir por los Medios como uno de los paradigmas de heroicidad, entrega y patriotismo del pueblo cubano en su permanente lucha, primero, por su independencia y actualmente en defensa de la libertad alcanzada y del proyecto económico-social que construimos.

El Circuito de Emisoras Maceístas, integrado por más de una treintena de estaciones de toda Cuba, convoca a todos los creadores e investigadores del país al Onceno Simposio Radial y Concurso Maceísta.

El mismo se realizará en la provincia de Guantánamo, los días 20, 21 y 22 de octubre de 2026, año en el que conmemoramos los aniversarios: 130 de la llegada a Mantua de la Invasión de Oriente a Occidente, 131 del desembarco por Duaba de la expedición liderada por el Titán de Bronce y Flor Crombet,130 de la caída en combate de los mayores generales José y Antonio Maceo; y el centenario del natalicio de nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Las sedes centrales serán las emisoras CMKS Radio Trinchera Antiimperialista y CMDX La Voz del Toa, ambas, enclavadas en la provincia guantanamera, en las que se realizarán numerosas actividades contempladas en el Programa Central del XI Simposio Radial Maceísta.

CONCURSO ARTISTICO MULTIMEDIAL:

Productos radiales y televisivos, trabajos periodísticos, fotografía, vídeo y podcasts. Obras de artes plásticas, musicales y literarias, multimedia y materiales difundidos en los medios digitales de todos los géneros y formas, que aborden en cualesquiera de las disimiles aristas, la vida y la obra de la Familia Maceo-Grajales.

EVENTO TEÓRICO:

Rectorado por el Centro de Estudios Antonio Maceo y otras instituciones académicas, evaluará trabajos relacionados de cualquier Centro, Estudiante, Trabajador o Investigador en las categorías: Ponencia, Proyecto y Póster, siempre bajo el requisito de corresponderse con el tema en convocatoria y tributar con acciones concretas a la comunicación de masas. Todos, deberán presentarse con un resumen anexo de hasta 300 palabras o no más de 30 líneas.

TEMATICAS DIRIGIDAS:

El legado de la Familia Maceo-Grajales como paradigma de las nuevas generaciones.

Investigaciones referidas a cualquier integrante de esta heroica familia en los entornos territoriales de las emisoras cubanas.

El aporte de los Maceo-Grajales en el actual contexto cubano y los medios de comunicación.

Temática especial: La impronta de Maceo en Fidel desde una perspectiva comunicacional.

Los Maceo-Grajales en el Mundo.

PREMIOS:

El máximo galardón del evento es el PREMIO “TITÁN DE BRONCE. También le compete al jurado declarar un premio por cada género o categoría y menciones para reconocer la calidad de las obras concursantes. El fallo es inapelable.

Categorías de Programas en Radio: Escenificados, Variados, Informativos, Infantil-Juvenil y Propaganda.

PREMIOS ESPECIALES: A las obras de cualquier manifestación artística que sobresalgan como Mejor Producción Infantil y Mejor Producción Juvenil, otorgados por la OPJM y UJC.

PREMIOS COLATERALES: A la obra que de forma más creativa aborde el vínculo de José Martí con la familia Maceo-Grajales, la impronta de Maceo en Fidel y a la que COMUNIQUE y utilice de manera excepcional o novedosa los recursos del medio en la difusión del legado de la familia Maceo-Grajales. (Otorgados por la Sociedad Cultural José Martí y la Asociación de Comunicadores Sociales, respectivamente)

FORMAS DE PARTICIPACIÓN

1. Presencial (Por invitación )

2. Diferido (Libre / con grabación de la exposición y enviada al Comité Organizador)

3. Online (Libre / con presentación en vivo por redes sociales)

NORMAS PARA LAS OBRAS DEL CONCURSO ARTISTICO MULTIMEDIAL:

Programas de Radio y Televisión, Vídeo y podcasts: Carpeta con la siguiente documentación (Ficha técnica o carta de estilo, guion, audio mp3 o video íntegro, más fragmento de hasta 8 minutos del momento cumbre, si la obra sobrepasa los 10 minutos de realización total). Deberá manifestar claramente el género en el que concursa, breve descripción y objetivos del programa, así como la relación de los miembros del Colectivo de Realización por especialidades.

Fotografía, obras de artes plásticas, musicales y literarias, multimedia y materiales difundidos en los medios digitales de todos los géneros y formas: Carpeta con la siguiente documentación (Ficha técnica, guion, resumen o sinopsis; imagen jpg, audio mp3, texto en word o video íntegro según corresponda). Deberá manifestar claramente el Género en el que concursa, breve descripción y objetivos de la obra, así como la relación de los miembros del Colectivo de Realización por especialidades.

NORMAS PARA LOS TRABAJOS DEL EVENTO TEÓRICO:

Los trabajos deben reflejar resultados de investigación, experiencias prácticas, abordajes teóricos y proyectos, entre otros. Requisito indispensable: estar vinculados a acciones de comunicación. La estructura debe comprender la introducción, el desarrollo, las conclusiones, la bibliografía y los anexos si los posee. Para el asentamiento de las referencias bibliográficas, la bibliografía y notas deberá utilizarse preferentemente la Norma Cubana.

Es primordial tener presente la pertinencia y necesidad de la investigación a partir de la problemática que pretende solucionar, así como el impacto comunicacional de acuerdo a los resultados parciales o finales alcanzados. Los trabajos han de ser originales, auténticos y ajustados a las exigencias éticas del evento. Se respetará la etapa en que se encuentra la investigación, por tanto, no tiene que estar concluida.

Deben cumplir con las normas de redacción y ortografía; podrán tener como máximo hasta 10 cuartillas en letra arial 12, interlineado 1.5, márgenes 2.5.

En el momento de la exposición los participantes deben mostrar brevemente el trabajo mediante el uso adecuado de las TIC. Los ponentes tendrán hasta 10 minutos para la presentación, mediante la cual no defenderán posiciones, sino que aportarán conocimientos de la arista particular que tratan del tema. Estarán prestos para responder interrogantes que se les realicen.

RECEPCION DE OBRAS:

El envío de obras, con su respectiva documentación se realizará mediante las aplicaciones WHATSAPP y TELEGRAM (+5354204151), también por intermedio de las facilidades de GOOGLE DRIVE Y WETRANSFER a través del correo: eventomaceista@gmail.com o, si lo prefiere, entregas personales en las emisoras antes mencionadas.

El plazo de admisión estará vigente hasta el 1 de septiembre de 2026. Si la documentación no está completa o si la obra o ponencia no se ajusta a las bases, será denegada.

El Jurado lo integrarán prestigiosos profesionales seleccionados o designados por el Comité Organizador, además de otros compañeros de igual prestigio, de acuerdo con las manifestaciones artísticas de las obras en concurso.

En todos los casos, el Jurado tendrá en cuenta los requerimientos de calidad integral; así como su ajuste a la temática, a los géneros, formas y características establecidas para cada modalidad.

Este evento se inscribe como Curso de Postgrado en la Universidad de Oriente y se respalda con la entrega de Certificados con sus respectivos créditos académicos para los delegados, así como Certificados de Participación para todos los asistentes, sean universitarios o no.

PARA MAS INFORMACION CONSULTE:

Los interesados podrán aclarar dudas a través del correo eventomaceista@gmail.com o comunicándose directamente por SMS, llamadas o WhatsApp con los organizadores:

LIc. Sonia Tasé Izaguirre, Presidenta del Simposio Radial Maceísta.

Teléfonos: +53 54204151

LIc. Jorge Luis Betancourt González, Coordinador General.

Teléfonos: +53 55126715 y +53 50325543

LIc. Adriel Oscar Hodelin Moya, Presidente del Comité Organizador y Director Provincial de la Radio en Guantánamo.

Teléfono: +53 52153974

Las diferentes emisoras del país, de manera institucional, también pueden contactar con los organizadores a fin de encaminar a los interesados de sus respectivos territorios en los trámites de inscripción y entrega de obras.

Comité Organizador