El proyecto «Ellas también producen» se consolida en el municipio de Jovellanos como una iniciativa que impulsa la soberanía alimentaria y la participación femenina en la producción agrícola. Más allá de sus resultados productivos, el programa ha extendido su mano solidaria con donativos hacia sectores de salud, educación y trabajadores sociales, fortaleciendo el tejido comunitario y la atención a los más vulnerables.

La acción solidaria cuenta con el respaldo de instituciones nacionales e internacionales que garantizan sostenibilidad y acompañamiento técnico. Entre ellas destacan CARE Internacional, la Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey, el Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola y el Centro de Servicios Ambientales de Matanzas, junto al apoyo de los gobiernos municipales de Jovellanos, Perico y Los Arabos.

El proyecto también recibe auspicio de organismos internacionales como Global Affairs Canada y la Agence Française de Développement, además de ministerios cubanos vinculados a la educación superior, ciencia, tecnología, medio ambiente y agricultura. Estas instituciones se convierten en las promotoras detrás de los donativos, asegurando que los recursos lleguen a hospitales, escuelas y programas sociales.

Con más de 4,000 mujeres beneficiadas en Matanzas, la iniciativa ha entregado sistemas de riego, casas de cultivo y equipos multipropósitos, elevando rendimientos y garantizando la solidaridad con sectores estratégicos. Así, Ellas también producen se reafirma como un ejemplo de integración entre producción agrícola y compromiso social, convirtiendo a Jovellanos en un referente de unidad y desarrollo sostenible.