23 de septiembre de 2025

Matanzas: Aplican medidas integradas para cortar cadena de transmisión de dos arbovirus

23 de septiembre de 2025 Gicel Guerra de la Riva
A pesar de la compleja situación que muestra la provincia por la circulación en todos los municipios de dos arbovirus: el dengue y el chikungunya, ambos transmitidos por el mosquito Aedes Aegypti, se aplican medidas integradas e integrales para cortar la cadena de transmisión.

La viceministra de Salud Pública en Cuba, Carilda Peña García, participó en la comisión técnica provincial para el análisis y enfrentamiento a las arbovirosis en Matanzas.

«Esta no es una situación aislada de la provincia matancera», dijo la viceministra.

La pasada semana se evidenció el mayor número de casos febriles sospechosos de ambas enfermedades, argumentó.

