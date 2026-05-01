Matanzas celebra el Primero de Mayo

Foto tomada del perfil de Gabriel Torres Rodríguez

Más de 40 mil personas en Matanzas participaron hoy en el desfile por el Primero de Mayo, en un acto que combinó celebración, reafirmación política y reconocimiento al esfuerzo del pueblo cubano en medio de dificultades económicas y energéticas.

El primer ministro Manuel Marrero Cruz destacó la resistencia y unidad del pueblo, subrayando que, pese a la falta de electricidad y combustible, existe claridad en los objetivos del país. Definió a los cubanos como un “pueblo victorioso”, capaz de luchar, resistir y avanzar con esfuerzo propio, sin rendirse ante las adversidades ni las presiones externas.

Por su parte, Osmar Ramírez, secretario de la CTC en Matanzas, señaló que la jornada fue preparada con diversas actividades previas y que el desfile incluyó a todos los sindicatos, extendiéndose también a otros municipios y a Varadero. Indicó que la celebración estuvo dedicada especialmente al centenario de Fidel Castro, resaltando su legado y el concepto de Revolución.

El evento contó con la presencia de altos dirigentes del Partido y el Gobierno, y se desarrolló en un ambiente festivo, con participación masiva y una tribuna organizada en la plaza principal de la ciudad.