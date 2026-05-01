La Patria se defiende desde Carlos Rojas

Jovellanos.- Los pobladores del Consejo Popular Carlos Rojas se vistió de compromiso y unidad en el desfile y acto por el Primero de Mayo, jornada que se convirtió en escenario de reafirmación patriótica y de respaldo a la obra colectiva que se construye día a día.

Trabajadores, estudiantes, familias y representantes de diversas organizaciones marcharon juntos portando banderas, carteles y consignas que reflejaron el espíritu de lucha y la defensa de la soberanía nacional. La participación masiva fue muestra de la cohesión social y del sentido de pertenencia que caracteriza a la comunidad.

La música, las voces y los aplausos acompañaron un acto que no solo celebró el Día Internacional de los Trabajadores, sino que también reafirmó la convicción de que la Patria se defiende con unidad, esfuerzo y compromiso. El ambiente festivo se combinó con la solemnidad de la fecha, resaltando la importancia histórica de la jornada.

El Primero de Mayo en Carlos Rojas fue más que una conmemoración: constituyó un mensaje claro de continuidad, resistencia y esperanza, reafirmando que la fuerza del pueblo está en su capacidad de mantenerse unido frente a los desafíos y en la voluntad de seguir construyendo un futuro mejor.