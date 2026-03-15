Matanzas: taller A-mar conecta voluntades por el medioambiente

El Taller A-mar, realizado este 14 de marzo en la Oficina del Conservador de la Ciudad de Matanzas (OCCM) por iniciativa de Cristina Camacho Puerta, Técnico en Medio Ambiente procedente de Islas Canarias, conectó voluntades y resaltó la importancia de las pequeñas acciones en beneficio del cuidado de la naturaleza.

El Salón Esperanza de Gestión Urbana constituyó el punto de coincidencia de los coordinadores de la cita con integrantes del proyecto Adolescentes por Matanzas de la OCCM, y otros amantes del entorno marino como el proyecto Escuela Azul-Academia Acuática.

Camacho Puerta comentó a la Agencia Cubana de Noticias que llega por vez primera a Cuba, con el apoyo del Ayuntamiento de Tías, que es su pueblo, y el encuentro responde a una estrategia municipal medioambiental en la cual se concibe que medioambiente es todo.

Defendemos el mensaje de que proteger y conservar nuestros entornos naturales es una manera de protegernos a nosotros mismos, y resulta muy bonito encontrar como en otros lugares también existen personas que coinciden con esa perspectiva, añadió la además fotógrafa submarina y deportista de apnea.

Matanzas es ciudad de aguas, y este taller, que tiene que ver con el amor, la sensibilidad, el respeto hacia el mar, hacia la naturaleza, lo encontramos muy a tono con lo que defiende Adolescentes X Matanzas y lo que se proyecta desde la Oficina, destacó Magalys Menéndez Peñate, especialista en Gestión Urbana de la OCCM que colaboró en la coordinación.

A sensibilizar sobre las responsabilidades de la sociedad para con el entorno, buenas prácticas para la convivencia y el equilibrio natural, tributaron dinámicas que combinaron acciones de saneamiento en el litoral, fotografía, instalación, literatura y artes plásticas.

Elízabeth Rebeca y Liz Raquel Evora Brito, hermanas que participaron en el taller, opinaron que la jornada las animó a ser parte de actividades que frecuentemente no realizan aunque son muy importantes y no requieren mucho esfuerzo, como la recogida de desechos en torno a la bahía de la ciudad.

Julio César García, fotógrafo matancero y uno de los organizadores del taller, comentó que en función del intercambio cultural llega Cristina Camacho Puerta a la urbe de ríos y puentes fruto de gestiones impulsadas por el Consejo Provincial de las Artes Plásticas de Matanzas, y además del encuentro en la OCCM se prevé que llegue también, este domingo, con su mensaje ambientalista al barrio de La Marina.

Tomada de la ACN