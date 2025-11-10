Organizan atención a pacientes con secuelas de arbovirosis en Matanzas

Con el objetivo de garantizar una atención integral y diferenciada a los pacientes que han padecido arbovirosis en el territorio, el municipio de Matanzas estructuró un sistema de consultas especializadas en varios policlínicos de la ciudad.

Según explicó Miriela Diago Rodríguez, Licenciada en Terapia Física y Rehabilitación y Coordinadora provincial de Rehabilitación, la estrategia contempla la participación conjunta de especialistas en Medicina Física y Rehabilitación, Medicina Natural y Tradicional, así como médicos clínicos o internistas, para atender secuelas frecuentes como dolores articulares, fatiga prolongada y afecciones musculares.

En estas consultas se evalúa al paciente, se indica el tratamiento correspondiente y posteriormente se realiza una reevaluación. Si durante esta valoración se determina la necesidad de un seguimiento especializado, el paciente es remitido a la consulta de Reumatología en su área de salud.

El reumatólogo, de acuerdo con la evolución clínica, podrá orientar el traslado a la consulta especializada del hospital Faustino Pérez para estudios y manejo de mayor complejidad.

En el caso de los niños, cuando la situación clínica sea compleja o no pueda ser atendida de forma adecuada en el área de Salud, serán evaluados en el hospital Pediátrico de Matanzas los lunes por el equipo especializado.

En el municipio cabecera, las consultas se desarrollan los lunes en los policlínicos Reynold García (Versalles), José J. Milanés y Samuel Fernández (Playa), además de la consulta habilitada en la comunidad de Mocha.

Los martes, la atención continúa en los policlínicos José Luis Dubroq (Contreras), Carlos Verdugo y en la localidad de Guanábana, donde los equipos de Fisiatría, Medicina Natural y Tradicional, y Medicina Interna garantizan el seguimiento a los pacientes.

De igual forma, en el transcurso de esta semana se estará organizando este mismo sistema de atención en el resto de los municipios donde ya funcionan las consultas de Fisiatría en los servicios de rehabilitación.

Los lunes se incorporarán Carlos Rojas, Torriente, Sabanilla, Jagüey, Varadero, Coliseo, Jovellanos, José A. Echeverría en Cárdenas, Agramonte, Colón Este, Ciénaga, Unidad de Reyes, Cidra, Máximo Gómez y Moncada, también en Cárdenas.

Los martes se sumarán Fajardo (Cárdenas), Arabos, Limonar, Martí, Santa Martha, Cabezas, Alacranes, Perico, Colón Oeste, Bolondrón y Pedro Betancourt.

Con esta organización, el sistema de Salud provincial busca evitar la cronificación de secuelas, acortar los tiempos de recuperación y mejorar la calidad de vida de los pacientes afectados por estas enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti.