La política de bloqueo y asfixia al sector turístico cubano ha provocado un descenso de la actividad, reflejado en la llegada de unos 507 mil visitantes internacionales hasta el mes de octubre de 2026.

La cifra que representa solo el 34,3 por ciento (%) de los registrados en igual período del año anterior. Esta drástica contracción, según confirma un despacho de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, se traduce en cerca de 971 mil visitantes extranjeros menos en comparación con 2025.

Si se analiza la categoría general de viajeros, Cuba recibió hasta el décimo mes del año un total de un poco más de un millón de viajeros, es decir, equivale al 49,4 % respecto al mismo período de 2025, lo que significa alrededor de 1 millón 78 mil 300 viajeros menos.

El desplome más notorio se produjo en los principales mercados emisores. El turismo procedente de Canadá, tradicional principal emisor hacia la Isla, sufrió una reducción de 466 mil 500 visitantes internacionales.

Le siguen en magnitud de pérdidas la Federación Rusa, con 78 mil 100 visitantes menos, la Comunidad Cubana en el Exterior, que disminuyó en 62 mil 200 personas (de 194 mil 600 a 132 mil 400).

El flujo desde Estados Unidos también experimentó una fuerte contracción, con 45 mil 100 visitantes menos (descendiendo de 95 mil 300 a 50 mil 300).

Otros mercados internacionales también muestran una tendencia negativa generalizada. México cayó a 26 mil 400 visitantes (desde 47 mil 900); Argentina a 15 mil 300 (desde 41 mil 700); España a 12 mil (desde 40 mil); y Colombia a 11 mil 500 (desde 29 mil 300).

De igual forma, los arribos desde China (10 mil 800) e Italia (9 mil 900) reflejan una drástica disminución en comparación con los más de 20 mil visitantes que aportó cada país en 2025.

El informe oficial «Arribo de Viajeros. Visitantes Internacionales» correspondiente al mes de octubre de 2026 ya se encuentra disponible para su consulta en el sitio oficial de la Oficina Nacional de Estadística e Información.