El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ofrece una amplia gama de oportunidades laborales en Matanzas que se corresponden con las características económicas del territorio, así lo informó Lázaro González Valera, director provincial de la entidad.

Según González Valera, la provincia eminentemente agrícola cuenta con ofertas en esa actividad en todos los municipios, así como plazas para maestros, cobradores de recursos hidráulicos, trabajadores de la Empresa Eléctrica, vectores y custodios económicos, entre otras.

Estas ofertas se ajustan a las competencias laborales de los solicitantes y a las particularidades de cada localidad.

En cuanto a los jóvenes egresados de la enseñanza técnica profesional y universitaria, el directivo explicó que el proceso de ubicación laboral se garantiza a partir de la demanda previa de las entidades, planificada desde el onceno grado.

De esta forma, todos los graduados en la provincia tienen asegurada una ubicación laboral, ya sea en el sector estatal o no estatal.

Para las personas desvinculadas laboralmente que buscan empleo formal las instancias disponibles son las direcciones municipales de Trabajo y Seguridad Social o bien pueden dirigirse directamente a las entidades contratantes.