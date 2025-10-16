Un turismo que apuesta por la innovación

VARADERO.- Nuevamente el Fórum por la Innovación del Sector Turístico convoca al talento, a la creatividad, a las respuestas a los problemas presentados en los procesos de la industria de ocio y en el perentorio avance en el camino de su optimización.

Al igual que en la cita pasada, esta convocatoria a la inventiva se alojará en predios del Centro de Convenciones Plaza América, en Varadero, un recinto para exponer el potencial creador de hombres y mujeres del Ministerio de Turismo (MINTUR).

Habrá que asistir los días 26 y 27 de noviembre para apreciar las mil maneras de resolver entuertos en un sector sobre el cual abunda la creencia de que no se innova, como si el MINTUR y sus entidades no vivieran en un país donde el conocimiento es arma contra la guerra económica fabricada en Estados Unidos.

Participarán profesionales del sector hotelero y extrahotelero con ponencias y resultados de cómo se recuperan equipos y se introducen mejoras para hacer más atractivos los productos turísticos en la provincia que más divisas ingresa al país.

Esta será una suerte de vitrina de lo hecho a favor de aumentar la competitividad del destino matancero desde el conocimiento, para generar óptimas experiencias, captar mercados no tradicionales y elevar los ritmos de llegada de los emisores habituales.

El Fórum tendrá lugar en el inicio de la temporada de alza turística, período de mayor llegada de visitantes internacionales a este destino, marcado por su integralidad, al poseer ofertas de sol y playa, de naturaleza y de ciudad.

