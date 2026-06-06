Impulsan en Matanzas desarrollo de viviendas de nuevo tipo

El sector de la construcción, uno de los más golpeados por la política de asfixia del gobierno norteamericano contra Cuba, adopta medidas para burlar el cerco y continuar los programas de Gobierno que protegen a la población como el de la vivienda.

Entre las opciones que se acometen para mitigar los efectos de la política de la administración de Trump, que limita el alcance de tantos recursos, destacan las viviendas de nuevo tipo a partir del empleo de contenedores para mejorar el fondo habitacional de los territorios.

Como parte de la respuesta a las carencias, en Matanzas se impulsa el proyecto de Viviendas de Contenedores San Sebastián y Monserrate, compuesta por siete módulos.

Todas las viviendas cuentan en su diseño con un formato de dos cuartos, cocina- comedor, patio interior, exterior y baño.

Esa obra recibe el impulso en la jornada de Girón al 26 de Julio, con el chequeo de las autoridades del Partido y el Gobierno en la urbe para evaluar los avances en el emplazamiento.

El coordinador de Programas y Objetivos del Gobierno provincial, Hidovaldo Díaz Martínez aseguró que ante las complejidades con el fluido eléctrico y la escasez de combustible, el proyecto avanza según lo previsto para su entrega el venidero 26 de Julio.

Entre las proyecciones del programa de construcción de viviendas de contenedores se prevé incrementar los módulos en el resto de municipios de la provincia a fin de beneficiar a diversos sectores de la sociedad.