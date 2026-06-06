¡Raúl es Cuba, y a Cuba no se toca! (+ Fotos y Video)

(Versiones Taquigráficas – Presidencia de la República)

Querido General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana;

Queridos combatientes del Ministerio del Interior;

Compañeras y compañeros:

Dos aniversarios de gran relevancia para la nación nos convocan hoy precisamente en el Día Nacional de la Defensa: el reciente cumpleaños 95 del querido General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, y el Aniversario 65 de la fundación de nuestro glorioso y heroico Ministerio del Interior (Aplausos).

En nombre del Partido, el Gobierno, las organizaciones de masas y sociales, en nombre del pueblo de Cuba: ¡Muchas felicidades! (Aplausos.)

Lo que celebramos no es una mera coincidencia de fechas en el calendario revolucionario. Es también el vínculo estrecho entre una obra y un líder.

En el recuento que nos impone la historia, la fundación del Ministerio del Interior el 6 de junio de 1961 tiene sus raíces en estructuras organizativas creadas durante la lucha guerrillera, particularmente el Cuerpo de Servicio Secreto del Estado Mayor del Ejército Revolucionario 26 de Julio en los territorios liberados por el Segundo Frente Oriental Frank País. Y la orden para la creación de ese cuerpo rebelde fue firmada por el entonces Comandante y Jefe del Segundo Frente, Raúl Castro Ruz.

El documento, accesible hoy entre los cientos de valiosos documentos que atesoran sus Obras Escogidas, nos devela la preclara visión del joven Comandante de aquel frente guerrillero quien, con apenas 27 años, entiende la importancia de contar con una estructura que le permitiera conocer y enfrentar –y leo su orden textualmente– “todo aquello que pueda afectar, comprometer o poner en peligro la seguridad de nuestras fuerzas rebeldes”.

Esa temprana concepción de alerta defensiva, de jamás bajar la guardia, de estudiar, prever y diseñar enfrentamientos a los planes del enemigo, adelantándonos a ellos con determinación y astucia, así como el profundo sentido de compartimentación, lo han acompañado a él durante toda su vida revolucionaria, en función de un objetivo y deber primordial: proteger y defender al pueblo de riesgos y amenazas, ¡defender la Revolución!

Bajo esos principios y junto con Fidel, Raúl ha sido maestro, guía e inspiración para los combatientes de nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior.

Por eso, frente a las canallescas calumnias y las insensatas e ilegales acciones que pretenden lanzarse desde el cubil mafioso de la Florida contra nuestro General de Ejército, ha prendido en las redes digitales y mucho más allá la frase: “Raúl es Raúl” (Aplausos), inspirada en la que mucho antes dijera él refiriéndose al Comandante en Jefe, para destacar los excepcionales méritos de su hermano de sangre, de ideales y de combates.

Raúl, como familiarmente lo llamamos desde el pueblo, al igual que Fidel, es también insustituible y tiene ganado en el corazón de esta nación un lugar muy especial por su trayectoria ejemplar, por la coherencia de sus ideas y sus batallas y porque él también es un pilar de este bastión de dignidad y justicia que sigue siendo Cuba, enfrentada hoy al más voraz y despiadado de los imperios, sin plegar las banderas, sin abdicar de nuestros sueños y sin rendirnos (Aplausos).

¡Viva Cuba libre! Ese grito histórico que nació en la manigua cubana identifica como ninguna otra frase la oratoria política de Raúl y sintetiza su apasionado compromiso con la defensa de la identidad nacional y la verdadera historia de Cuba.

¡Viva Cuba libre!, repite en tribunas el pueblo convocado a repudiar la infamia de las acusaciones contra Raúl y el criminal castigo colectivo que se aplica contra todo el pueblo, ese genocidio en forma de bloqueo energético que busca asfixiar al país.

Los enemigos históricos de la nación pretendían humillar a Cuba con la acusación a su líder y todo lo que han logrado es desatar la legendaria rebeldía de este pueblo que los repudia y condena, mientras canta felicidades al General de Ejército en una de los cumpleaños más celebrados que se recuerde.

Vuelven a la memoria entonces los inolvidables versos de Cintio Vitier: “Nos han unido para siempre, no saben lo que han hecho”.

“Raúl es Raúl”, dice el pueblo en todas las tribunas. La idea subraya la singularidad de una figura excepcional que, junto a Fidel, ya ocupa un lugar distinguido en la digna y enaltecedora historia de la nación cubana por la suma de valores humanos que lo distinguen.

Significa heroísmo, dignidad y es escudo moral.

Significa haber derrotado varios intentos de asesinarlo, porque su coraje y su lealtad lo convirtieron desde muy temprano en un objetivo de los servicios de inteligencia enemigos y de los mercenarios entrenados y financiados por ellos.

¡Raúl es Cuba, y a Cuba no se toca! (Aplausos.) No se toca mientras queden una cubana o un cubano dignos con vida para poner escudo donde el enemigo pretenda poner la bala.

Raúl es también Nuestra América y el Sur Global. Lo confirma su dimensión de estadista que marcó trascendentales pautas en las relaciones internacionales, una de ellas, sin lugar a dudas, su efectiva contribución a la paz internacional, siendo artífice de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, que hoy sufre el ultraje de la política injerencista y guerrerista de la actual administración estadounidense, restauradora de la Doctrina Monroe y de la despectiva mirada a nuestras tierras como patio trasero del imperio.

Raúl fue el mediador activo y efectivo de los diálogos de paz en Colombia, que permitieron la firma del acuerdo entre las FARC y el Gobierno colombiano, y también el facilitador de aquel encuentro inédito y conciliador entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa Rusa tras varias centurias de desencuentros.

Su convicción de que es posible convivir civilizadamente en medio de las diferencias lo llevó a conducir con paciencia, sabiduría y discreción el inicio de un camino hacia la normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, truncado en 2017 con inverosímiles pretextos fabricados por segmentos anticubanos que siempre se han opuesto a cualquier entendimiento entre nuestras dos naciones y que hoy presionan por un enfrentamiento militar, que resultaría dramáticamente costoso para ambos pueblos.

Al audaz guerrillero, al dirigente revolucionario, al estadista inteligente, es preciso sumar sus innegables cualidades como ser humano sensible y justo; probado en todas las facetas de la vida como hijo devoto, hermano leal y amoroso esposo, padre, abuelo, bisabuelo, amigo y jefe, sin dejar de ser exigente (Aplausos). ¡Un cubano cubanísimo!, como escribí en el mensaje de felicitación.

Raúl llega a sus 95 acompañándonos y guiándonos con su sabiduría proverbial, lo cual es una suerte que todos los revolucionarios celebramos y agradecemos este y todos los días.

En nombre de él, porque me lo ha pedido, quiero transmitir a nuestros compatriotas su gratitud infinita por las incontables y emotivas muestras de solidaridad, cariño y respeto que ha recibido por estos días como reacción popular a las infamias imperiales y por su cumpleaños. Lo hace extensivo a todos los amigos del mundo que han hecho público su afecto en momentos de amenazas y represalias contra cualquier gesto de compromiso con Cuba.

Ningún odio, ninguna mentira podrá jamás contra su fuerza moral y el alto valor simbólico de la obra revolucionaria que ha liderado con firmeza ejemplar (Aplausos).

Queridos combatientes del Ministerio del Interior:

Es también una gran satisfacción poderlos saludar y dirigirles estas palabras en su Aniversario 65, en medio del desafiante contexto que vivimos, bajo el acoso de enemigos sin ética ni principios.

Nuestro primer reconocimiento al Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez (Aplausos prolongados), miembro y jefe fundador, paradigma de esta institución, con un legado que ha perdurado en el tiempo.

Sería interminable e imposible hacer un recuento de las tareas desempeñadas por este importante órgano de la defensa a lo largo de estos años. En estas más de seis décadas han escrito, y aún siguen escribiendo, páginas gloriosas, algunas de ellas desde el más absoluto y humilde anonimato.

El Ministerio, como popularmente lo llamamos, ha tenido, junto a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, la misión de hacer frente a los más oscuros planes del imperialismo yanqui en las más de seis décadas de existencia de la Revolución Cubana.