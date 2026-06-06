Celebran aniversario 35 de la Casa de Cultura Bonifacio Byrne

La Casa de Cultura Bonifacio Byrne, emblemática institución de la ciudad de Matanzas, celebra el 6 de junio el aniversario 35 de su constitución con un programa que incluye una exposición alegórica con trabajos del movimiento de artistas aficionados y de los instructores de arte.

Asimismo, prepararon un encuentro con fundadores e invitados de diversas instituciones y la realización en la noche de la peña En Familia con los anfitriones Ariadna de la Vega, Leila Maria Gacel Acil y Benjamin Rodríguez, además de destacados solistas aficionados.

La Casa de Cultura Bonifacio Byrne constituye un espacio de creación que ostenta con honor el nombre del destacado intelectual matancero Bonifacio Byrne Puñales, reconocido como Poeta Nacional por su célebre poema Mi bandera a finales del siglo XIX.

Esta Casa de Cultura ha devenido pilar en la promoción artística y literaria de la comunidad yumurina. Entre sus principales ofertas destacan los talleres de creación literaria, de artes plásticas y escénicas para niños, jóvenes y amantes del arte de cualquier edad, unidos a los gustados espectáculos musicales y danzarios.

35 años de un colectivo abnegado, conformado por especialistas e instructores de arte, cuya misión a lo largo de más de tres décadas ha sido dar vida a la fastuosa instalación, ubicada en plena Calzada de Tirry, en la Atenas de Cuba, sede de la consecución de muchos sueños artísticos y literarios de públicos de todas las edades, que continuamente convierten la instalación en un remanso inspirador de la matanceridad.