Junio, mes de la concientización sobre la salud mental masculina

A nivel internacional el mes de junio ha sido designado como el Mes de la Concientización sobre la Salud Mental Masculina. Esta conmemoración se celebra principalmente en países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, con el objetivo de romper el estigma, visibilizar las dificultades emocionales que enfrentan los hombres y fomentar la búsqueda de ayuda.

En esos contextos se realizan campañas, charlas y actividades que invitan a los varones a hablar abiertamente de sus emociones sin sentirse menos masculinos por ello.

Sin embargo, en Cuba, aunque no existe una proclamación oficial de este mes por parte de las instituciones de Salud, la realidad que viven los hombres cubanos hace que esta conversación sea igualmente urgente y necesaria. En la Isla, a muchos hombres se les enseña desde la infancia que ser fuerte significa no quejarse, no mostrar vulnerabilidad y resolver cualquier problema en soledad.

Esa presión cultural, heredada de una masculinidad tradicional muy arraigada, los empuja a un aislamiento emocional que con el tiempo se convierte en un profundo pozo de silencio.

Las cifras oficiales del Ministerio de Salud Pública (Minsap) son alarmantes: alrededor del 70 por ciento de los suicidios en Cuba ocurren en hombres. En 2023, por ejemplo, se reportaron mil 671 suicidios en el país, de los cuales mil 390 fueron hombres. Estas no son estadísticas frías; representan a padres, hijos, hermanos y amigos que cargaron su sufrimiento en silencio porque pedir ayuda les parecía una muestra de debilidad.

El sistema de Salud cubano cuenta con una red de atención que incluye 17 hospitales psiquiátricos, 101 centros comunitarios de salud mental y un Programa Nacional de Prevención de la Conducta Suicida vigente desde 1989. Pero la efectividad de estos recursos choca a menudo con el estigma social y con las limitaciones propias del contexto económico actual. De nada sirve tener un centro de Salud si el hombre que sufre se niega a cruzar sus puertas por miedo al qué dirán.

Por eso, en este mes de junio, aunque no haya carteles oficiales ni campañas masivas, cada persona puede hacer la diferencia. Si notas que un amigo, un vecino o un familiar está más irritable, se aísla, ha descuidado su apariencia o ha aumentado su consumo de alcohol, no lo ignores. Pregúntale directamente cómo se siente, escucha sin juzgar y acompáñalo.

Un simple mensaje, una llamada o pasar tiempo juntos puede ser el primer paso para romper el muro de silencio. En Cuba, hablar de salud mental masculina no es un lujo importado: es una necesidad de Salud Pública. La fortaleza no consiste en sufrir en soledad, sino en tener el valor de pedir ayuda.

Si ese hombre no sabe a quién recurrir, recuérdale que siempre puede acudir al consultorio de su médico de la familia, a un Centro Comunitario de Salud Mental o al departamento de psiquiatría del hospital más cercano. Este junio, aunque no esté escrito en ningún calendario oficial, hagamos nuestro ese mensaje. Pregúntale a un hombre de tu entorno: ¿cómo estás realmente?