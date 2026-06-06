Internacionalización de las familias: un enfoque desde el Sur

Uno de los temas menos explorados en el Derecho Constitucional Internacional ha sido, y así se mantiene hoy, es el relativo a la protección de los derechos de las familias, una institución que constituye la columna vertebral de toda sociedad y que constitucionalmente se encuentra tutelada de diversas maneras.

El activismo de los jueces entronca al presente, internacionalmente, con la idea de la responsabilidad social de los juzgadores, del imperio de la racionalidad en sus decisiones y jamás del llamado imperialismo o hegemonismo jurisdiccional.

La presencia activa del juez o tribunal y de las partes aseguran el éxito de las audiencias, que deben tener un carácter menos formal que las actuales: se cumplen así los objetivos enunciados de simplificación de los trámites e inmediación.

Quienes explican el fenómeno de la globalización no pueden sustraerse al abordaje de los derechos humanos, de la constitucionalización e internacionalización de un Derecho de las Familias y de los procesos familiares, de la transnacionalización y Estado, de la supra nacionalización de los problemas y las políticas públicas, la interdependencia mundial y el surgimiento de nuevos centros de poder que desafían los ancestrales conceptos de soberanía y autodeterminación y por tanto atentan contra el poder del Estado-nación, sobre todo cuando se trata de supeditar su autoridad a la de las transnacionales, detentadoras de todo poder.

La globalización puede ser también un fenómeno positivo, no tiene que ser neoliberal, no tiene por qué abogar por la pérdida de rostros, identidades, culturas, fronteras y valores nacionales.

La globalización puede ayudar a la solidaridad y al internacionalismo, a la integración y a la cooperación entre los pueblos del Sur político, de los otrora colonizados, sometidos, oprimidos y vilipendiados por potencias coloniales o neocoloniales, incluso en la actualidad por gobiernos sumisos o desentendido de las políticas públicas, pueblos que se unen, se apoyan buscando el bien común para sus sociedades.

La emancipación de los pueblos del Sur, su integración, la necesidad de globalizar la solidaridad familiar se concibe como corriente filosófica que tiende a preservar la independencia, el apego a las raíces de cada pueblo, a su historia, a la preservación de valores que forman una nación, o una región, o una comunidad de culturas y pueblos afines entre los que se mantiene como institución antiquísima, pero de incuestionable reservorio de valores y de vital importancia para la subsistencia misma del género humano y del núcleo central para su existencia: las familias.

*Doctor en Ciencias Políticas. Profesor Titular y Consultante