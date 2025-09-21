21 de septiembre de 2025

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Cederistas matanceros se alistan para celebrar el aniversario de la organización

21 de septiembre de 2025 Melissa Guerra Domínguez
A pocos días de conmemorar el aniversario 65 de su creación, los Comités de Defensa de la Revolución en Matanzas recibieron la condición de provincia Destacada a nivel nacional, un reconocimiento a los avances integrales alcanzados en el último período.

Norlenis Serpa, coordinador provincial de la organización, en un balance necesario previo a la celebración del 28 de septiembre, reconoció que, si bien hay motivos para la satisfacción, aún persisten desafíos que requieren de trabajo continuo. En sus propias palabras:
«Hoy todos los problemas no están resueltos y tenemos que decir que nos quedan todavía situaciones en las cuales tenemos que seguir trabajando… pero al menos un paso, decía, un paso que hemos dado».
Entre los logros que avalaron el reconocimiento nacional, Serpa destacó el completamiento de las estructuras de dirección a nivel de zona, un proceso en el que Matanzas ha avanzado significativamente, aunque aún no alcanza el ciento por ciento.
Uno de los indicadores más elogiados fue el crecimiento de la integración cederista, que pasó de un 90 por ciento a un 97, en medio de las complejas condiciones actuales del país. Asimismo, la provincia logró cumplir todos sus indicadores económicos y sociales, una meta que se incumplía desde hacía mucho tiempo.
En el ámbito de la seguridad ciudadana, Serpa enfatizó la disminución de los delitos y el aumento del nivel de esclarecimiento de los mismos. Atribuyó este éxito a la labor conjunta de todos los factores, incluidos los destacamentos de Vigilancia Popular Revolucionaria.
«El delito en Matanzas ha disminuido, que no es obra y gracia de la vida ni de una persona. Es entre todos los factores, realmente se ha logrado disminuir comparado con otros momentos», afirmó.
Con la mirada puesta en sus deficiencias, los CDR matanceros celebran sus avances y se alistan para recibir su aniversario 65.

