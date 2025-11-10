Empresa matancera desarrolla acciones por la Jornada de Seguridad y Salud en el Trabajo (+fotos)

La Empresa de Perforación y Extracción de Petróleo Centro desarrolla un grupo de actividades en saludo a la Jornada de Seguridad y Salud en el Trabajo que se extiende desde el primero y hasta 30 de noviembre.

Entre las principales acciones realizadas en la empresa petrolera están las charlas para la prevención de riesgos, las clases teórico-practicas para capacitar al personal ante una situación de desastre y la realización de simulacros de incendios para garantizar el cumplimiento de las medidas.

El jefe de grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo en la entidad, Francisco Lluis Fleitas, señaló que cuentan con un grupo de 14 personas, entre ellas ocho mujeres, prestos a velar por el cumplimiento de las medidas del plan de seguridad.

Nuestro objetivo fundamental radica en que el trabajador cuente con las herramientas necesarias para no tener riesgo laboral en el área donde labora además de contribuir al cuidado del medio ambiente, añadió.

Fleitas sentenció que para cada acción que se realice existen procedimientos, los que deben ser de estricto cumplimiento para contribuir a disminuir los índices de accidentalidad.

Como colofón a la Jornada de Seguridad y Salud en el Trabajo los directivos de la institución y sus trabajadores realizarán un ejercicio combinado junto a oficiales de la Región Militar Matanzas y el Estado Mayor del Ejército Central.