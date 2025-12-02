Realizan expoventa de plantas medicinales y ornamentales en Matanzas (+fotos)

Con el propósito de promover el uso responsable de la flora con propiedades curativas y fortalecer la educación ambiental, la filial matancera de la Asociación Nacional de Aficionados a la Botánica y Protección a la Naturaleza Doctor Juan Tomás Roig desarrolla una expoventa de plantas medicinales y ornamentales en la Biblioteca Gener y del Monte, en la ciudad de Matanzas.

Durante la jornada, que se extenderá hasta el 5 de diciembre, los visitantes podrán adquirir especies como ruda, romerillo, albahacas, oréganos y otras variedades apreciadas tanto por sus beneficios para la salud como por sus usos en la cocina, la cosmética natural y el bienestar general.

Estas plantas resultan útiles en la prevención y alivio de afecciones como el Chikungunya, la diabetes, trastornos del sistema nervioso central, además de emplearse tradicionalmente en tratamientos de belleza y en la elaboración de platos tradicionales.

Sembrar y cuidar plantas ornamentales también aporta beneficios psicológicos y emocionales, pues contribuye a disminuir el estrés, mejorar la concentración, estimular la creatividad y favorecer un ambiente más armónico en los hogares.

La interacción con el verde, aunque sea en pequeños espacios, está asociada a una mayor sensación de bienestar y a hábitos de vida más saludables.

La iniciativa está dedicada al Día de la Medicina Latinoamericana, como homenaje al legado de quienes impulsan la salud desde la ciencia, la tradición y el vínculo respetuoso con la naturaleza.