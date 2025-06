Recibe la condición académica Honoris Causa el Dr. Ercilio Vento Canosa

El Dr. Ercilio Vento Canosa recibió la condición Doctor Honoris Causa de manos de la rectora de la Universidad de Matanzas, Leyda Finalé de la Cruz, este martes, en el teatro Julio Antonio Mella, de la casa de altos estudios.

Ello constituye un homenaje a su larga trayectoria como médico, historiador y profesor. Un regocijo compartido, no sólo por los intelectuales de la urbe yumurina, sino por los del país entero.

“Como Historiador de la Ciudad de Matanzas, el Dr. Vento Canosa ha sido el guardián incansable de nuestra memoria. Sus investigaciones no son simples relatos del pasado, son pilares fundamentales que sostienen la identidad de esta provincia y de Cuba, ha llevado el nombre de Matanzas y de la Isla a innumerables eventos internacionales, compartiendo nuestro legado y enriqueciendo su perspectiva con el intercambio global.

“Un verdadero embajador intelectual de nuestra cultura”, fragmentos del discurso del M.Sc. Juan Carlos Rivero Gonzáles, director del Departamento de Marxismo-Leninismo e Historia de la Universidad de Matanzas.

Uno de los momentos del día fue el reconocimiento por parte del Archivo Histórico provincial de Matanzas y la Unión de Historiadores de Cuba por su labor en la promoción, conservación y gestión de documentos del patrimonio histórico matancero.

“Sea dado mi más profundo agradecimiento a la Universidad Camilo Cienfuegos por proponer este otorgamiento que no me llega a trazar solo una cima, sino que me coloca en el principio de un nuevo camino”, palabras de agradecimiento del condecorado.

En la ceremonia estuvieron Osbel Marrero Acosta, director provincial de Cultura; el Dr. C Yanko Hernández Cruz, presidente de la filial provincial de la Unión de Historiadores de Cuba y el Dr. Arístides García Herrera, rector de la Universidad de Ciencias Médicas del territorio, así como representantes de varias instituciones y organizaciones junto a profesores del centro.

Dicha condecoración se suma a la lista de premios y galardones de quien fue el primero en descubrir la existencia de gérmenes patógenos en el medio subterráneo. También en crear el método para la determinación de fechados por cuantificación de colágeno, lo que permitió ordenar la cronología aborigen del país.

Además, de ser el primer latinoamericano y el octavo investigador en el mundo en crear un método para el cálculo de la edad a través del estudio histológico de un hueso.

Tomado del periódico Girón