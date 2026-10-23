Reinician excavaciones en el sitio aborigen La Cañada, en Matanzas

Limonar.- El sitio aborigen La Cañada, ubicado en este municipio de nuestra provincia, acoge una nueva campaña arqueológica durante 2026, como parte del proyecto Arqueo-Cuba, iniciativa de cooperación científica que reúne a especialistas cubanos e italianos para profundizar en el conocimiento de las antiguas poblaciones que habitaron el territorio cubano.

La investigación da continuidad a los trabajos desarrollados en años anteriores en este asentamiento, considerado de gran importancia para el estudio de las comunidades aborígenes del occidente del país. El sitio se encuentra en la cuenca del río San Juan, a más de diez kilómetros de la costa norte, y fue descubierto en 2004 por integrantes del Grupo de Espeleología Arqueológica Manuel Santos Parga, de Matanzas.

La Cañada es un sitio arqueológico abierto, de filiación presumiblemente agrocerámica, con una superficie aproximada de 200 metros cuadrados. Los hallazgos realizados desde las primeras exploraciones incluyen fragmentos de cerámica, herramientas, restos de alimentos y otros objetos que aportan evidencias sobre las actividades cotidianas de sus antiguos habitantes.

Entre los descubrimientos más singulares sobresale una pieza de apariencia antropomorfa, con rasgos faciales detallados y una boca pronunciada, descrita como un artefacto excepcional dentro de la arqueología cubana. Las excavaciones también han permitido identificar concentraciones de cenizas, restos de dieta y materiales asociados al procesamiento y la cocción de alimentos, elementos que contribuyen a reconstruir las prácticas de subsistencia de aquellas comunidades.

Las campañas anteriores reportaron, además, fragmentos de cerámica, cuentas para collares, herramientas, conchas y restos orgánicos. El estudio de estos materiales permite examinar no solo cómo vivían y se alimentaban los pobladores, sino también sus conocimientos técnicos, sus expresiones culturales y sus posibles vínculos con otras comunidades. Estas interpretaciones requieren el análisis conjunto de las piezas y del contexto arqueológico en el que aparecen.

Arqueo-Cuba articula el trabajo de instituciones cubanas, entre ellas la Oficina del Conservador de la Ciudad de Matanzas y la del Historiador de la Ciudad de La Habana, con especialistas de universidades y entidades científicas italianas, como la Universidad de Roma La Sapienza. El proyecto combina la investigación arqueológica con la formación de profesionales y el estudio del entorno natural, con el propósito de contribuir a la conservación y gestión sostenible del patrimonio.

La investigación en La Cañada también tiene una dimensión ambiental. La transformación del territorio, la vulnerabilidad de los sitios patrimoniales y los efectos del cambio climático hacen necesario integrar la protección de los vestigios arqueológicos con el cuidado de los ecosistemas y la participación de las comunidades cercanas.

Con la nueva campaña de 2026, los investigadores retoman el estudio de un espacio que guarda claves para comprender la historia más antigua de Matanzas y las formas de vida de las poblaciones que habitaron Cuba antes de la colonización europea.