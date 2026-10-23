Llaman a fortalecer la superación para implementar las transformaciones económicas y sociales

En el reciente Consejo de Gobierno provincial de Matanzas la presidencia del Poder Popular del municipio de Los Arabos rindió cuentas de su trabajo y de la implementación de las Transformaciones Económicas y Sociales.

Al concluir la presentación se sometió a consideración de los presentes. El primero en intervenir fue Juan Alberto Alfonso Yanes, presidente del Gobierno municipal de Perico.

En su intervención señaló las fisuras que se observan en el informe, grietas que considera están presentes en el resto de los territorios, al reconocer que en su municipio son palpables.

Llamó a fortalecer el sistema de superación y estrechar intercambios entre los territorios para buscar coherencia en la implementación de las transformaciones económicas y sociales en la que se encuentra enfrascado el Gobierno cubano.