24 de octubre de 2026

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Radio 26, emisora provincial de Matanzas, Cuba. Noticias locales, música cubana y cultura. La Radio de tu Corazón, siempre cerca de ti.

Llaman a fortalecer la superación para implementar las transformaciones económicas y sociales

23 de octubre de 2026 Enrique Tirse Hernández

En el reciente Consejo de Gobierno provincial de Matanzas la presidencia del Poder Popular del municipio de Los Arabos rindió cuentas de su trabajo y de la implementación de las Transformaciones Económicas y Sociales.

Al concluir la presentación se sometió a consideración de los presentes. El primero en intervenir fue Juan Alberto Alfonso Yanes, presidente del Gobierno municipal de Perico.

En su intervención señaló las fisuras que se observan en el informe, grietas que considera están presentes en el resto de los territorios, al reconocer que en su municipio son palpables.

Llamó a fortalecer el sistema de superación y estrechar intercambios entre los territorios para buscar coherencia en la implementación de las transformaciones económicas y sociales en la que se encuentra enfrascado el Gobierno cubano.

Autor

Más entradas

Constatan en Matanzas implementación de políticas económicas en el Comercio

23 de octubre de 2026 Arnaldo Mirabal Hernández

Matanzas tendrá una estación de carga solar para triciclos y vehículos eléctricos

23 de octubre de 2026 George Carlos Roger Suárez

Accidente masivo en la autopista de Varadero deja un muerto y varios heridos

23 de octubre de 2026 Redacción Radio26

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *