Finaliza Simposio Radial Maceísta en Guantánamo

El Simposio Radial Maceísta finaliza hoy en la ciudad de Baracoa, honrando una vez más la historia Patria, pues el 22 de octubre de 1895 partió el General Antonio Maceo desde Mangos de Baraguá para así iniciar a la invasión hacia occidente.

Por eso no es casual que se premiaran a los mejores programas y trabajos periodísticos que realzan el legado de la familia Maceo Grajales, cuyo pensamiento y acción estuvieron siempre al servicio de la causa independentista sembrando para el presente y el futuro la semilla de la libertad e identidad.

El evento que acoge por vez primera la provincia de Guantánamo inició el día 20 con intercambios y recorridos que realzan las raíces de la cubanía y un mayor conocimiento de hechos trascendentales como el arribo de José Martí, Maceo Gómez y otros patriotas por Playita de Cajobabo en Imías y unos días después la llegada por playa de Duaba, en Baracoa, de los generales Antonio y Flor Crombet además de otros cubanos dignos, con una meta común: reiniciar la lucha y liberar a la nación del yugo español.



El circuito radial maceísta lo integran unas 33 emisoras, según declaraciones a Primada Visión, de Jorge Luis Betancourt González, coordinador general, quien resalta además la valía de encuentros como éstos para contar la historia de manera diferente, más creativa, con el fin de llegar a la audiencia.

Por su parte Sonia Tasé Izaguirre, directora del evento, en nombre de todos los participantes agradeció la acogida en la Primera Villa de Cuba, donde se entregará hoy el Premio Titán de Bronce, un homenaje perenne a Antonio Maceo, de quien José Martí, el Apóstol de la independencia exclamara: «Y hay que poner asunto a lo que dice, porque Maceo tiene en la mente tanta fuerza como en el brazo».

La XI edición del Simposio Radial Maceísta finalizó este jueves en coincidencia con el aniversario 131 del inicio de la invasión a occidente protagonizada por el general Antonio, cuyo legado nos acompaña en tiempos de unidad y resistencia.

Radio Guatánamo