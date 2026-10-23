Alcanza Yeilén Delgado premio América Bobia

La obra «De lo que se trata todo esto«, de la matancera Yeilén Delgado Calvo alcanzó el Premio Nacional de Poesía América Bobia 2026, convocado por ediciones Vigía en Matanzas.

Con las palabras de recibimiento de la directora de la editorial, Agustina Ponce, el jurado, integrado por los escritores Lourdes González Herrero, Eugenio Marrón Casanova y Maylan Álvarez Rodríguez, galardonada en la edición anterior del certamen, concedieron por unanimidad el lauro.

«Por desplegar con aliento y sostenida cadencia, para provecho de una imagen legendaria, como la lluvia, una cálida y doliente observancia, asentada en el fiel cotidiano del hogar, un puntual retrato en lo más íntimo de su carácter».

La joven laureada, también periodista, había publicado allí un plaquette titulado «Radar» y dijo que el poema actual trata «de la dura cotidianidad de una madre con dos niños pequeños, que enlaza su vida entre la amargura y la esperanza».

Asimismo, correspondió a Alfredo Zaldívar, Premio Nacional de Edición, presentar el plaquette de Maylan, por su obra laureada en el 2025, con el título de «Mientras Martí me contempla ¿orgulloso?«, un bello libro arte con diseño de Marialba Ríos.

Zaldívar, creador de ese concurso en la década del 80, se refirió a la obra de la unionense, desde que logró su primer Premio Calendario con el libro «Naufragio del San Andrés»

Apreció que cuando lee su poesía, la reconoce por su sello en cualquiera de sus textos, donde la ira y la plena conciencia de su concepto de mujer, palpita a cada instante, con libertad, sin afeites.

«Fluye todo, el cuerpo, la casa, los hijos, la vajilla sucia ante sí… los deseos, los sueños».

El poema premiado rebasa los límites de su amor a Martí, para actualizar la humanidad del Apóstol desde la atmósfera contemporánea de una mujer de hoy, sufrida y madura.

Maylan agradeció el hermoso plaquette creado por el colectivo de ediciones Vigía.

Presentes Efrahim Pérez Izquierdo director del Centro provincial del Libro y la Literatura, junto a familiares, intelectuales y amigos.

Ambas poetisas recibieron diferentes obsequios, entre estos, dos pinturas del artista Adrián Gómez Sancho.

Un entusiasta público presenció la premiación del concurso que rinde homenaje a América Bobia Berdayes, importante escritora limonareña, cuyos versos deslumbraron a mediados del siglo XX.

Apuntes de la escritura Yeilén Delgado Calvo

Nació en Matanzas, en 1990. Escritora y periodista. Graduada de Licenciada en Periodismo y del Curso de Técnicas Narrativas del Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso.

Miembro de la Asociación Hermanos Saíz y de la Unión de Periodistas de Cuba, Delgado Calvo fue ganadora del Premio Portus Patris de Narrativa 2021, con el libro Todas las bestias de la tierra.

También ganó el Concurso Nacional de Poesía Delia Carreras y el Concurso provincial de Cuento para Adultos Victoria de Girón; obtuvo menciones en el Premio César Galeano que convoca el Centro Onelio, en el Concurso de Periodismo Cultural Rubén Martínez Villena, y en el género crónica del Concurso Nacional de Periodismo 26 de Julio.

Sus versos han aparecido en la Revista Artístico-Literaria Matanzas, y en las antologías Poetas en Matanzas VII (Ediciones Matanzas, 2015) y Versos en el horizonte de la Isla. Poesía Cubana Contemporánea (Fondo Editorial de San Bernardo, Chile, 2016).

Ediciones Vigía publicó sus poemas en la plaquette Radar (2016).

Se desempeña en la Dirección Informativa del periódico Granma.