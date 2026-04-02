Vecinos sofocan incendio en vivienda de Consejo Popular Playa

La oportuna y valiente respuesta de los vecinos de la calle Solís, en el Consejo Popular Playa, impidió la propagación de un incendio en una vivienda que pudo extenderse hacia los hogares colindantes.

Los habitantes de esta calle notaron una humareda por debajo de la puerta y decidieron atacar el fuego.

Raúl Castillo, delegado de la circunscripción tomó la iniciativa y forzó la puerta al no encontrarse nadie en la casa. La oportuna decisión y el concurso de los pobladores permitió la extinción del incendio evitando que alcanzara mayores proporciones.

Momento después arribó al lugar un vehículo del cuerpo de bomberos junto a especialistas del Ministerio del Interior.

Aún se cuantifican los daños en el inmueble, pero preliminarmente se constataron serias afectaciones en una de las habitaciones, con la pérdida de un colchón y varios equipos electrodomésticos bajo el efecto de las llamas.

Aunque las investigaciones para determinar las causas se encuentran en su fase inicial se presume como origen del siniestro el encendido de un incienso.

Un oficial del Ministerio del Interior que integraba las fuerzas del equipo de bomberos presentes en el lugar, explicó que en los últimos meses han asistido a cinco hechos de este tipo, cuya causa principal fue el encendido de incienso, que muchas veces se prenden por su olor aromático cerca de muebles y colchones, representando un peligro potencial.