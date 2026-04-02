Cae en 30 por ciento turismo internacional hacia Cuba

En el análisis por mercados emisores Canadá se consolida como el principal país de origen, con 124 mil turistas, seguido por la comunidad cubana en el exterior, con 23 mil visitantes. Rusia ocupa el tercer lugar, con casi 21 mil viajeros, lo que confirma la relevancia de este mercado en el contexto actual del sector turístico cubano.

Estados Unidos, a pesar de las restricciones vigentes, aportó once mil visitantes internacionales, mientras que Argentina contribuyó con 19 mil veraneantes y México con seis mil. Francia, China, España e Italia también figuran entre los mercados emisores durante los primeros dos meses del año.

En términos generales, hasta febrero arribaron al país 363 mil viajeros -concepto que incluye a todo aquel que se desplaza entre naciones-, cifra que representa el 73 por ciento respecto al mismo lapso del pasado año, con una disminución de 134 mil personas.

Hasta febrero de este año Cuba recibió poco más de 262 mil visitantes internacionales, lo que representa una disminución del 30 por ciento en comparación con igual período del año anterior, al contabilizarse 112 mil viajeros menos, según datos oficiales de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información.