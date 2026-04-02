5 de abril de 2026

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Radio 26, emisora provincial de Matanzas, Cuba. Noticias locales, música cubana y cultura. La Radio de tu Corazón, siempre cerca de ti.

Reestructura la EMBER unidades de Jovellanos y Colón para optimizar gestión empresarial

2 de abril de 2026 Enrique Tirse Hernández
Estas transformaciones, que se llevarán a cabo en el tercer trimestre del presente año, otorgarán mayores facilidades de decisión y facultades propias a ambas entidades

Las Unidades Empresariales de Base (UEB) de Jovellanos y Colón, pertenecientes a la EMBER Matanzas, modificarán su estructura organizacional con el objetivo de mejorar las facilidades administrativas.

La entidad jovellanense se convertirá en una UEB con facultades ampliadas, mientras que la colombina adoptará una estructura de mipyme estatal. Sin embargo, ninguna de las dos cambiará su objeto social.

Estas transformaciones, que se llevarán a cabo en el tercer trimestre del presente año, otorgarán mayores facilidades de decisión y facultades propias a ambas entidades, lo que permitirá una gestión productiva y comercial más eficiente.

Los cambios responden, entre otros aspectos, a la necesidad de una mejor gestión administrativa, mayores posibilidades de encadenamientos productivos y otras ventajas en la gestión económica.

Más entradas

8vo aniversario de la Camerata José White: Calidad raigal y renovada

5 de abril de 2026 María Elena Bayón Mayor

Puntualizan directivos de Jovellanos estrategias para garantizar servicios y estabilidad

5 de abril de 2026 Yannier Delgado Díaz

Matanzas: cuando el bloqueo y la indisciplina rompen la ciudad

5 de abril de 2026 Enrique Tirse Hernández

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *