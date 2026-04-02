Reestructura la EMBER unidades de Jovellanos y Colón para optimizar gestión empresarial

Las Unidades Empresariales de Base (UEB) de Jovellanos y Colón, pertenecientes a la EMBER Matanzas, modificarán su estructura organizacional con el objetivo de mejorar las facilidades administrativas.

La entidad jovellanense se convertirá en una UEB con facultades ampliadas, mientras que la colombina adoptará una estructura de mipyme estatal. Sin embargo, ninguna de las dos cambiará su objeto social.

Estas transformaciones, que se llevarán a cabo en el tercer trimestre del presente año, otorgarán mayores facilidades de decisión y facultades propias a ambas entidades, lo que permitirá una gestión productiva y comercial más eficiente.

Los cambios responden, entre otros aspectos, a la necesidad de una mejor gestión administrativa, mayores posibilidades de encadenamientos productivos y otras ventajas en la gestión económica.