Coordinan en Jovellanos acciones por el 4 de Abril y la Victoria de Girón

Jovellanos-. En el municipio se efectuó la reunión entre el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) y el Ministerio de Educación (MINED), con el propósito de coordinar las actividades conjuntas para celebrar el próximo 4 de Abril y rendir homenaje a la Victoria de Playa Girón.

Durante el encuentro se evaluó la atención a los estudiantes de la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar (EIDE) insertados en el territorio, así como los resultados de las pruebas de Eficiencia Física, que constituyen un indicador esencial del desarrollo integral de la juventud.

En el análisis se contextualizaron los elementos principales de la nueva Ley del Sistema Deportivo Cubano (Ley 179/2025), publicada en la Gaceta Oficial en enero de 2026, la cual sustituye el marco legal anterior y establece cambios significativos: inclusión de atletas residentes en el exterior en selecciones nacionales, mayor transparencia en la gestión institucional y protocolos obligatorios para la protección de la salud y contra la discriminación.

Con esta reunión, Jovellanos reafirma su compromiso con la práctica deportiva como vía de formación de valores, salud y unidad social, integrando las disposiciones de la nueva legislación al trabajo comunitario y educativo del territorio.