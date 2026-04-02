48 Selecciones, un solo Campeón Mundial

Concluyó el repechaje rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y quedaron definidos los últimos seis boletos en disputa. Las selecciones de República Checa, Bosnia, Turquía, Suecia, República Democrática del Congo e Irak completaron el listado de 48 equipos que dirán presente en la cita que organizarán Estados Unidos, México y Canadá.

El duelo más electrizante lo protagonizaron Suecia y Polonia, con un cierre cargado de tensión y dramatismo. Los suecos se impusieron 3-2 en un partido abierto, de ritmo alto y constantes cambios de dominio. Cuando todo parecía encaminarse a la prórroga, Viktor Gyökeres apareció en el último suspiro para sellar la clasificación y desatar la euforia.

La otra cara de la moneda fue Polonia, que se despide del Mundial en un golpe difícil de asimilar. Su principal figura, Robert Lewandowski, luchó hasta el final sin recompensa y queda fuera de lo que apuntaba a ser su última gran oportunidad mundialista.

También dejó huella la eliminación de Italia, que vuelve a quedarse al margen tras caer en la tanda de penales frente a Bosnia. El partido cambió de rumbo tras la expulsión de Alessandro Bastoni, acción que condicionó el trámite y terminó inclinando la balanza. La “Azzurra” suma así su tercera ausencia consecutiva en Copas del Mundo, un dato que confirma su crisis en el escenario internacional.

Bosnia, por su parte, celebró un pase histórico desde los once metros, mientras que Turquía, República Checa, Irak y República Democrática del Congo cumplieron con solidez en sus respectivos cruces para asegurar su presencia en el torneo.

Con el cuadro completo solo resta esperar el inicio del campeonato y el desarrollo de unos grupos que prometen máxima competitividad desde el primer día. El Mundial de 2026 ya tiene a todos sus protagonistas y el margen de error, a partir de ahora, será mínimo.