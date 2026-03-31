Barco ruso con petróleo llega a Cuba con ayuda solidaria (+audio y fotos)

A las seis de la mañana el buque ruso Anatoli Kalodkin asomó a la Bahía de Matanzas y divisó la ciudad. Desde hace algunos días los matanceros impacientes le esperaban en el horizonte.

Hacía poco más de tres meses que ningún buque surcaban las quietas y profundas aguas de la rada matancera. Las tomas por donde descargan los petroleros estaban secas.

Así lo relata el jefe del área de muelle Ower Grau Núñez:

En medio del apremio marcado por la necesidad del diésel y sus derivados en Cuba, los trabajadores de la Empresa Comercializadora de Combustibles de Matanzas descargan las cien mil toneladas del petróleo crudo enviado por Rusia como ayuda solidaria.

El buque es el primero en entrar a Cuba luego de tres meses de sosiego y de asfixia por parte del gobierno de los Estados Unidos.

Su presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva con la que impide la entrada de petróleo a la Isla y recrudece el bloqueo. Desde entonces la gotas destinadas a las urgencias del país han sido contadas.

El impacto en sectores vitales para el pueblo se siente y duele. En tanto Rusia manifiesta su disposición de ayudar a Cuba y condena la actitud de los Estados Unidos.

La Unión Cuba Petróleo explicó que el crudo lo llevarán a la refinería de Cienfuegos para obtener diesel y gasolina, entre otros derivados.

Una parte lo dedicarán a los grupos fuel oil de las patanas de Mariel y Moa, y gas licuado para la cocción de alimentos en hospitales.