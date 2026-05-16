Matanzas mantiene sus aspiraciones para la IV LEB

El cuerpo técnico de los Cocodrilos de Matanzas mantiene intactas sus aspiraciones para la Liga Élite del Béisbol cubano tras la incorporación de varios refuerzos al plantel.

La meta, según declaró el entrenador de pitcheo, Jonder Martínez, sigue siendo avanzar juego a juego hasta asegurar la clasificación a los play-offs.

El preparador reconoció además las dificultades enfrentadas recientemente por el conjunto yumurino en el torneo disputado en México, certamen que calificó de alto nivel competitivo por la presencia de jugadores con experiencia en la MLB.

“Sabíamos que sería difícil. Había mucha calidad y nuestro pitcheo se vio un poco inferior”, admitió.

Con vistas a la Liga Élite, Matanzas reforzó precisamente esa área con varias incorporaciones. Entre ellas destaca José Carlos Quesada, procedente de Villa Clara, quien asumirá la responsabilidad de ser abridor principal del equipo. También se suman Daniel Álvarez, de Pinar del Río, y Sammy Benítez, lanzador granmense al que el colectivo técnico considera un talento con grandes perspectivas.

Sobre Benítez, el entrenador recordó que, pese a no firmar buenos números en la pasada Serie Nacional, llegó a ubicarse entre los mejores serpentineros de una edición anterior de la Liga Élite, gracias a sus condiciones físicas y potencial competitivo.

El estratega explicó que la prioridad será mantener el control desde el montículo y cumplir con los roles establecidos dentro del staff.

“La idea es que los lanzadores hagan su trabajo, mantengan el cero y que después la ofensiva responda para buscar las victorias”, señaló.

Matanzas volverá a apostar por un plantel joven y dinámico, una fórmula que le dio resultados en la Serie Nacional.

La rapidez y agresividad en el juego aparecen como dos de las principales fortalezas de un equipo que intentará mantenerse entre los protagonistas de la Liga Élite.