Intervención del canciller de Cuba en la Sesión abierta: “Reformas de la Gobernanza global y el Sistema multilateral”

Nueva Delhi.- El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, en la Sesión abierta: “Reformas de la Gobernanza global y el Sistema multilateral” que tiene lugar como parte de la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de los BRICS, señaló el recrudecimiento del bloqueo económico y la amenaza de agresión militar contra Cuba a niveles extremos, a lo cual se suma ahora el cerco energético, impuesto desde inicios de año, y la aplicación de las llamadas sanciones secundarias de marcado carácter extraterritorial contra entidades de terceros países que operan o hayan operado con Cuba. En este sentido, destacó que pese al bloqueo, las sanciones y las amenazas del uso de la fuerza, Cuba sigue construyendo su camino soberano hacia el desarrollo socialista y contribuyendo desde sus modestas posibilidades al desarrollo de otros pueblos del Sur.

De igual modo, resaltó que Cuba sostiene que el fortalecimiento de las Naciones Unidas debe orientarse hacia su verdadera democratización y no hacia la reducción indiscriminada de sus recursos. Asimismo, el jefe de la diplomacia cubana valoró el papel de los BRICS como alternativa al anquilosado e injusto orden económico internacional que ahora agoniza con la imposición de la paz mediante la fuerza.

Lea la intervención íntegra a continuación:

Intervención del canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla en la Sesión abierta: “Reformas de la Gobernanza global y el Sistema multilateral” que tiene lugar como parte de la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de los BRICS.

Su Excelencia Dr. Jaishankar, Ministro de Asuntos Exteriores de India.

Excelentísimos señores Ministros de Relaciones Exteriores, distinguidos jefes de delegación y delegados.

Por primera vez, el Gobierno de Estados Unidos formaliza públicamente, mediante un comunicado del Departamento de Estado, un ofrecimiento de ayuda humanitaria a Cuba valorado en 100 millones de dólares. No ha establecido contacto con Cuba. Hasta el momento no se ha aclarado si se tratará de ayuda en efectivo o en material, ni si se destinará a las necesidades más urgentes de nuestro pueblo, combustibles, alimentos y medicinas.

Aún reconociendo la incongruencia de esta aparente generosidad, de parte de quien somete al pueblo cubano a un castigo colectivo mediante la guerra económica, el Gobierno cubano no tiene como práctica rechazar la ayuda extranjera que se ofrezca de buena fe y con fines genuinos de cooperación.

La mejor ayuda que en este y en cualquier otro momento podría brindar el Gobierno de Estados Unidos al noble pueblo cubano sería desescalar las medidas de bloqueo energético, económico, comercial y financiero recrudecido como nunca antes en los últimos meses y que afecta severamente a todos los sectores de la economía y la sociedad cubana. Téngase en cuenta que la aplicación de bloqueo solo durante 5 días provoca daños equivalentes a 100 millones de dólares. Una cifra similar en combustible alcanzaría solamente para 15 días de generación eléctrica con consumos reducidos.

En la sesión de apertura denuncié las sucesivas órdenes ejecutivas del Gobierno de Estados Unidos que refuerzan el bloqueo económico y la amenaza de agresión militar contra Cuba a niveles extremos. Al cerco energético, impuesto desde inicios de año, se suma ahora la aplicación de las llamadas sanciones secundarias de marcado carácter extraterritorial contra entidades de terceros países que operan o hayan operado con Cuba.

Con este acto criminal, violatorio del derecho internacional y de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, Estados Unidos pretende imponer al mundo entero la obligación de acatar el bloqueo a Cuba con independencia de la soberanía de cada gobierno y la voluntad de sus pueblos. Solo una amplia y resuelta coalición internacional permitirá enfrentar con éxito la depredación global de los Estados Unidos que estará condenada al fracaso si los Estados no nos dejamos intimidar. En este contexto, la reforma de la gobernanza global y del sistema multilateral no es una mera aspiración, es una necesidad política urgente e indispensable.

Cuba sostiene que el fortalecimiento de las Naciones Unidas debe orientarse hacia su verdadera democratización y no hacia la reducción indiscriminada de sus recursos. Los mayores contribuyentes tienen la obligación de pagar sus cuotas íntegramente, a tiempo y sin condiciones. Resulta igualmente inaplazable una reforma integral del Consejo de Seguridad que le otorgue democracia, transparencia, representatividad e inclusividad rectificando la insuficiente presencia de los países en desarrollo.

Cuba valora el papel de los BRICS como alternativa al anquilosado e injusto orden económico internacional que ahora agoniza con la imposición de la paz mediante la fuerza. Los mecanismos para el uso de monedas nacionales, el nuevo banco de desarrollo y las iniciativas de integración soberana son pasos concretos en la dirección correcta. El grupo, debe contribuir decisivamente a la reforma del sistema financiero internacional y a la creación de un mecanismo multilateral en el marco de la ONU para la negociación justa y transparente de la deuda soberana de los países en desarrollo.

Pese al bloqueo, las sanciones y las amenazas del uso de la fuerza, Cuba sigue construyendo su camino soberano hacia el desarrollo socialista y contribuyendo desde sus modestas posibilidades al desarrollo de otros pueblos del Sur.

Seguiremos alzando la voz en cada foro internacional para defender las reformas que el mundo necesita. La gobernanza global que aspiramos a construir parte del rechazo a la dominación y la hegemonía, parte del respeto irrestricto al derecho internacional y de la convicción de que la cooperación, la solidaridad y la justicia son el único camino hacia un orden verdaderamente multilateral, democrático e inclusivo.

Muchas gracias.

CubaMinrex