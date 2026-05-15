Inspeccionarán esta noche caldera de la CTE Guiteras

Esta noche comenzará la inspección del interior de la caldera de la central térmica Antonio Guiteras, de Matanzas, unidad que abandonó el Sistema Electroenergético Nacional tras pérdida de agua.

Apuntó el ingeniero Jorge Gómez Chávez, director de producción, que en esta oportunidad se reparará el economizador, un sistema que entrega el agua de alimentar al domo de la caldera, equipo que sufrió un salidero, y reiteró que también se examinarán elementos esenciales como las paredes de agua de la caldera y el recalentador de alta temperatura, restaurado recientemente.

Entre tanto se pueda acceder a la caldera, aun con alta temperatura, los trabajadores de la Guiteras y del distrito matancero de la Empresa de Mantenimiento a Centrales Eléctricas, acometerán más de 120 acciones correctivas, como la limpieza de los calentadores de regenerativo. Ya en la noche se procederá a la revisión de los quemadores y el control de la hermeticidad del horno.

De poderse solucionar todo en tiempo, como se espera, la unidad yumurina podría sincronizar durante el próximo domingo o en las primeras horas del lunes.

Esta es la tercera salida de la Guiteras en poco tiempo, lo que junto al mantenimiento en la unidad uno de Felton generó un alto déficit, agravado por la carencia de combustibles para abastecer la generación distribuida, recurso que puede entregar poco más de mil 300 megavatios.

El Programa de Gobierno para este año incluye dentro del sector energético priorizar el mantenimiento general de la Guiteras, una unidad puntal del sistema electroenergético nacional.