Celebran Día Internacional de las Familias en Jovellanos

Jovellanos.- En la mañana de ayer el Club Martiano El Abra junto a asistentes a la biblioteca José Martí realizaron la actividad Entre Amigos, dedicada a celebrar el Día Internacional de las Familias.

Durante el encuentro se efectuó además la premiación del concurso Mi Familia Lectora, iniciativa que promueve la lectura compartida como espacio de unión y crecimiento dentro del hogar.

La jornada se distinguió por el intercambio cultural y el fortalecimiento de los lazos comunitarios, reafirmando el papel de la familia como núcleo esencial de la sociedad cubana.