16 de mayo de 2026

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Celebran Día Internacional de las Familias en Jovellanos

16 de mayo de 2026 Yannier Delgado Díaz
Durante el encuentro se efectuó además la premiación del concurso Mi Familia Lectora, iniciativa que promueve la lectura compartida como espacio de unión y crecimiento dentro del hogar
Jovellanos.- En la mañana de ayer el Club Martiano El Abra junto a asistentes a la biblioteca José Martí realizaron la actividad Entre Amigos, dedicada a celebrar el Día Internacional de las Familias.
Durante el encuentro se efectuó además la premiación del concurso Mi Familia Lectora, iniciativa que promueve la lectura compartida como espacio de unión y crecimiento dentro del hogar.
La jornada se distinguió por el intercambio cultural y el fortalecimiento de los lazos comunitarios, reafirmando el papel de la familia como núcleo esencial de la sociedad cubana.

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