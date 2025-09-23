Convocan a jornada masiva de solidaridad con Venezuela

Las organizaciones de masas y sociales, y la sociedad civil cubana en general convocan desde este miércoles a una jornada de solidaridad con Venezuela, en apoyo a la declaración del Gobierno Revolucionario Cubano de hace solo unos días: Urge impedir una agresión militar contra la República Bolivariana de Venezuela.

El llamamiento está dirigido a todo el pueblo, a participar en un proceso de firmas en respaldo a la proclama, lo que evidencia su apoyo a la Revolución Bolivariana, a su presidente legítimo, Nicolás Maduro Moros, y la fusión popular, militar y policial, ante las crecientes hostilidades del imperio, con todos los recursos previstos en la guerra no convencional.

Todos los medios de comunicación, incluidos la prensa escrita y medios digitales, publican su texto y, con el propósito de organizar en forma adecuada las actividades, serán abiertos libros en los centros laborales, estudiantiles y comunidades a partir de mañana, con mítines o actos breves en cada uno de los lugares, y con la presencia de los principales cuadros del Partido Comunista de Cuba, el Gobierno, las organizaciones de masas y sociales, lo que concluirá el próximo martes 30.

De acuerdo con sus indicaciones, en las comunidades serán priorizadas las firmas de amas de casa, jubilados y trabajadores del sector no estatal, y también participarán trabajadores, campesinos, estudiantes de la enseñanza media superior y superior, combatientes, intelectuales y artistas, deportistas y otros.

En el caso de los centros de trabajo, donde haya algún representante del hermano pueblo venezolano, invitarlo a concurrir e intervenir en los mítines o actos.

Es importante utilizar todos los medios de comunicación y las plataformas digitales para dar amplia cobertura al proceso de solidaridad revolucionaria, un gesto de dignidad frente a la agresión imperialista y la soberanía de los pueblos de Nuestra América, con la etiqueta #CubaConVenezuela.

El día 30, en su conclusión, deberán organizarse actos, cantatas y otras actividades con carácter masivo en apoyo a los hermanos venezolanos.

ACN