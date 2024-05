Desde la Presidencia: Situación del Sistema Electroenergético Nacional y perspectivas del servicio en el verano (+ Video)

Por cerca de una hora, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la Repúbica conversó con los ingenieros Alfredo López Valdés, director general de la Unión Eléctrica (UNE), y Lázaro Guerra Hernández, director técnico de la entidad; también asistió, desde la posición de oyente, el ministro de Energía y Minas, el también ingeniero Vicente de la O Levy.

Fue un diálogo lleno de información del cual Díaz-Canel comentaría, al despedirlo, que sacó como aprendizaje “que con el valor y el trabajo de los obreros, de los técnicos, de los ingenieros, del personal de dirección de la Unión Eléctrica, y con el aporte en ahorro consciente que va a hacer nuestro pueblo, vamos también a superar esta situación y vamos a tener una mejor situación eléctrica en los próximos días y sobre todo en el verano”.

Fuera de su escenario habitual, el Palacio de la Revolución, el podcast del presidente se desarrolló en el Despacho Nacional de Carga, en la sede de la UNE, como una manera, diría su anfitrión, de compartir la labor cotidiana de las trabajadoras y trabajadores, de los héroes, de todo el Sistema Electroenergético Nacional.

“Personas muy esforzadas ─subrayó─ que están dando todos los días una lección de heroísmo cuando, con enorme esfuerzo, tratan en los menores tiempos posibles y en condiciones difíciles de trabajo, de alistar nuestras termoeléctricas y todo el equipamiento que garantiza la generación eléctrica”.

Qué pasa, cómo estamos

Las características del momento actual, de la situación electroenergética compleja que estamos viviendo, fueron el primer punto del intercambio, cuando el presidente solicitó a López Valdés comparar el estado del SEN en 2018 con el de hoy.

El director general de la UNE recordó que entre 2013 y 2018 en el sistema se hizo una inversión cuantiosa, como la planta de fuel oil de Moa, con 180 MW; el ciclo combinado de Energás con 150 MW; el incremento en 200 MW en la generación distribuida con motores ubicados en lugares que facilitaban el traslado de combustible; en ese periodo, además, las termoeléctricas tenían un ciclo de mantenimiento y había un aseguramiento estable de combustible… En resumen, entonces, ilustró, trabajamos para tener 500 MW de reserva en el sistema; o sea, por encima de lo que se necesitaba.

Ahora, sin embargo, la situación es totalmente diferente. No se le ha podido dar en fecha los mantenimientos capitales a las unidades termoeléctricas, que son la base del sistema. Hoy tenemos 16 unidades: una, la Felton 2, está en avería permanente, y las otras 15, excepto una, están fuera del ciclo de mantenimiento.

Las termoeléctricas ─sintetizó─ no tienen la disponibilidad requerida; y la generación distribuida tampoco. Y no solo es en la generación, también hay problemas en las redes, porque ─argumentó─ el sistema se llama así, sistema, porque usted tiene que generar electricidad, transmitirla, llevarla a los transformadores…

En este año, continúo informado López Valdés, se ha dado un poquito más de mantenimiento, como en las máquinas de Mariel y Nuevitas, a las que se les puso economizadores nuevos, lo que no se había estado haciendo en los últimos años, pero como usted explicó en la entrevista a Ignacio Ramonet, señaló el director de la UNE al presidente, el sistema eléctrico lleva unos 300 millones de dólares anuales, y no hemos dispuesto de esa cantidad en los últimos años.

Y a la situación en la generación ─agregó─ se suma ahora el incremento de la carga, de la demanda.

“Para nosotros ─dijo─ es una felicidad que la gente adquiera equipos electrodomésticos, es una buena noticia, pero junto con comprar los equipos, tenemos que aconsejar a las personas racionalidad en el uso y el uso eficiente de estos, sobre todo eso, el uso eficiente”.

Si la habitación donde se pone un aire acondicionado se hermetiza bien y se programa para que mantenga una temperatura de 24 grados, ese equipo se apaga sistemáticamente, ejemplificó López Valdés, y eso le conviene dos veces a la persona, una, porque paga menos electricidad, y dos, porque alarga la vida del equipo.

Igual ocurre ─añadió─ con un refrigerador, si lo pone a una temperatura razonable para conservar los alimentos; con una cocina eléctrica, si la apaga cinco minutos antes de terminar…. “Es una buena noticia que la gente tenga más equipos, es nivel de vida ─reiteró─, pero eso lo podemos combinar con una conciencia de ahorro, con una conciencia sobre el déficit que tenemos”.

Y a los problemas de generación y al incremento de la demanda, en las últimas semanas, también se sumó ─continúo explicando─ las altas temperaturas, otro fenómeno que no estábamos esperando.

Para esta época estimábamos un incremento de la demanda en 3.5%, y no ha sido así, el Día de las Madres, por ejemplo, la demanda creció un 20% a las 7 a.m., comentó. Para el verano, para julio y agosto, no esperamos que la demanda crezca un 20%, es más, no lo suponemos, pero hoy tampoco estamos previendo que sea del 3.5% que habíamos supuesto, puede ser más que eso.

Sobre las acciones que se están adoptando para enfrentar las problemáticas con la disponibilidad de electricidad, el director general de la UNE enfatizó en el alto impacto, en positivo, que puede generar el ahorro y el uso eficiente de la energía.

Informó de varias medidas que se han establecido para el sector estatal, como la regulación para el empleo del aire acondicionado en las áreas administrativas; la desconexión del sistema los sábados y domingo en los centros administrativos, y de forma alterna o parcial en días laborables, entre otras.

El ahorro, acotó sin embargo el director de la UNE, no es a toda costa, de lo que se trata es de hacer las cosas de forma eficiente, no derrochar, gastar lo que es mínimamente imprescindible, y que las entidades estatales sean ejemplo, para después poder pedir también a la población que use sus equipos con racionalidad.

Opinión del pueblo

En el habitual segmento del podcast Desde la Presidencia dedicado a los estados de opinión de la población, Díaz-Canel señaló que, en medio de la complejidad, hay un reconocimiento al esfuerzo que se está haciendo por la Unión Eléctrica, al esfuerzo que hacen los trabajadores del sector; a que las máximas autoridades están haciendo lo posible para que haya menos afectaciones; también se reconoce la sistematicidad de la información que se está dando.

Pero también ─enfatizó─ hay muchos criterios sobre la duración de los apagones, insatisfacciones con la programación que se hace.

¿Por qué en unas provincias los apagones duran más que en otras? Por ejemplo, en las visitas que hicimos a provincias la semana pasada, hubo algunas donde podían lograrse apagones de nueve horas en dos momentos del día; sin embargo, hay otras donde los apagones fueron de más de veinte horas seguidas, preguntó el mandatario.

El ingeniero Lázaro Guerra, director técnico de la UNE, reconoció que la planificación de las afectaciones es un tema bien polémico. El apagón, señaló, no es una condición ni deseable ni normal.

“Como mejor se trabaja la electricidad, es dando electricidad, ya que es una condición anormal tener que estar afectando el servicio eléctrico, pero en esto hay una situación de oferta/demanda; o sea, tenemos una producción de electricidad limitada”.

Para cubrir la demanda del sistema, argumentó el experto, tiene que existir irremediablemente un equilibrio entre oferta y demanda, para que este opere de manera segura, de lo contrario, puede colapsar y el problema sería mucho más grave, por lo tanto, para lograr ese equilibrio entre oferta y demanda, al no tener más posibilidad de generar, necesariamente hay que afectar el servicio.

Este ─comentó Guerra Hernández─ es un proceso en que están involucrados el Despacho Nacional de Carga y las provincias. Sin embargo, en el día surgen imprevistos, como una salida de emergencia de una unidad, y entonces, automáticamente, hay que modificar la planificación, de ahí la complejidad y lo polémico que representa distribuir electricidad en una condición indeseable, aunque buscamos hacerlo de la forma más justa posible.

Al terciar en la explicación, Díaz-Canel subrayó su insistencia ─la que comparte con la población cuando está en los municipios─, en que “de lo que sí todo el mundo puede tener la certeza es que aquí no hay apagones provocados para molestar a nadie”.

“Todo nuestro empeño, todo nuestro sentido, todo nuestro esfuerzo, y aquí estoy hablando del esfuerzo de todos los trabajadores de la de la Unión Eléctrica, de todo el sistema del Ministerio de Energía y Minas y también de la dirección en todos los niveles, es buscar que haya calidad de vida, que haya estabilidad en el Sistema Electroenergético Nacional”, enfatizó.

El presidente también insistió en la necesidad de incrementar la información a nivel comunitario, persona a persona, pues ante los déficits de energía, subrayó, mucha gente no puede ver los espacios informativos en los medios de comunicación.

La disponibilidad y acarreo de combustible para la generación distribuida fue otro de los temas que pidió explicar el presidente a los panelistas, ante la presión que están teniendo estos equipos al estar trabajando más horas de las diseñadas debido al incremento de la demanda, por lo que hay momentos en que se quedan sin diésel o fuel oil debido a la limitación en sus sistemas de almacenaje.

Es esto, señaló el presidente, una problemática adicional, no porque no haya combustible para asegurar su funcionamiento; tiene que ver con la logística, un asunto que llamó a resolver a través de la ciencia y la innovación y el apoyo de la academia, como el centro de estudios de logística que tiene la Cujae.

Las acciones que se siguen para mitigar esta situación fueron explicadas por los directivos de la UNE ampliamente durante el podcast Desde la Presidencia, donde también se abordó, en extenso y detalles, la estrategia del país con las fuentes renovables de energía (FRE), incluyendo la instalación de 1 000 MW entre este y el próximo año, y otros 1 000 MW en un periodo de siete años.

Para el verano

La estrategia de mantenimiento a unidades generadoras, como las térmicas y las de Energas, para lograr minimizar la molestia de los apagones, sobre todo en las vacaciones de julio y agosto, también fue explicada en el sexto episodio del podcast.

El director general de la UNE informó que con los mantenimientos planificados ya dados y los que continuarán en junio, habrá, como ya ocurre, una tendencia a la disminución de los apagones.

Cuando lleguemos a julio ─señaló más adelante─ no tendremos, de manera planificada, mantenimientos, aunque, acotó, vamos a tener las averías que normalmente ocurren en el sistema.

No obstante, se aclaró en el espacio, no podemos comprometernos a que no haya apagones. Debido a las condiciones actuales del sistema, ese compromiso no es posible ahora.

Eso sí, nosotros, enfatizó López Valdes, vamos a combatir todos los días, vamos a luchar todos los días, vamos a trabajar todos los días para que no sean apagones prolongados, para que no sean de larga duración, como lo hemos podido lograr en otros momentos.

En criterio de los expertos invitados a Desde la Presidencia, los problemas más complejos en el verano deben ocurrir en horario diurno, por lo que el ahorro y uso racional y eficiente de la energía, tanto en el sector estatal como en el residencial, será fundamental para disminuir la demanda de electricidad a esas horas.

En la despedida del nuevo episodio de su podcast, Díaz-Canel quiso hacer un recuento, “desde los sentimientos, desde las emociones”, de la historia de las trabajadores y trabajadores del sistema eléctrico, un sector vital para la economía y la sociedad, nacionalizado primero por Antonio Guiteras ─hecho de soberanía frustrado luego por el tirano Batista─, y luego por Fidel y la Revolución cubana.

El esfuerzo que se está haciendo por parte de todos nuestros trabajadores del Sistema Electroenergético cada día para buscar menos afectación a la población, para poder cumplir con este programa de reparaciones y mantenimiento que ustedes han propuesto como estrategia para que haya un verano que no por cálido sea más riguroso en la vida de las cubanas y los cubanos, es un homenaje también cotidiano a Guiteras y la obra de la Revolución, les dijo.

Cubadebate

En Video, Desde la Presidencia