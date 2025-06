Privilegia a Matanzas el pianista Víctor Rodríguez en concierto

El privilegio de escuchar al pianista Víctor Rodríguez con las obras cubanas de Saumell y la complejidad de dos sonatas de los autores europeos Beethoven y Schubert, devino agasajo espiritual para los matanceros asistentes a la sala de conciertos José White, de Matanzas.

La perfección legendaria del concertista fue ponderada por la también laureada pianista y profesora María de los Ángeles Horta, al presentar el programa que incluyó las once contradanzas de Manuel Saumell, entre estas las populares Ayes del alma, Los ojos de Pepa y La Tedesco. Y del universo europeo, la sonata Opus 101 en La Menor, de Ludwig Van Beethoven y la compleja sonata D.960 en Si bemol Mayor, de Franz Schubert.

Obras que motivaron momentos de emoción por la grandeza de la música y el virtuosismo del intérprete. La ovación fue tan intensa al finalizar el concierto, que Rodríguez retornó e interpretó de Beatriz Corona, su composición Diciembre y de las Estaciones de Piotr Ilich Chaikovski, Octubre.

En un acercamiento a la prensa, confirmó su placer de estar en Matanzas, a cuyos maestros y músicos les debe tanto en la evolución de su trayectoria artística y a quienes profesa un gran afecto.

«Tenía mucho interés en regresar. Esta provincia me ha dado siempre buena suerte. Precisamente escogí ese programa por la tradición musical de concierto que existe; las contradanzas cubanas son conocidas, apreciadas y las obras europeas se catalogan de muy complejas en su ejecutoria, ambas difíciles en su asimilación, sobre todo la de Schubert, la última sonata que escribió, con profundos matices filosóficos, y si hay un auditorio preparado es el público de esta ciudad sensible a recibir ese mensaje a través de la música. Me sentí emocionado.»

Este es el primer concierto de Víctor Rodríguez en Matanzas después de varios años de ausencia al estar cumpliendo contratos internacionales. Vale significar que a principios de su carrera actuó con la Orquesta Sinfónica de Matanzas.

Discípulo de Frank Fernández y profesor del Instituto Superior de Arte, se le considera entre lo mejor de la pianística latinoamericana.

Su más reciente obra, Vuelta al hogar, resultó galardonada en la categoría de Solista Concertante en los premios Cubadisco 2025.

