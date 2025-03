33 Feria del Libro en Matanzas: todo un país en libros (I)

Más de tres mil títulos, con cerca de 18 mil ejemplares, entre ellos 21 novedades de las editoriales locales, se comercializarán en el capítulo matancero de la 33 Feria del Libro, desde hoy hasta el próximo 9 de marzo, según anunció Efraín Pérez Izquierdo, director del Centro provincial del Libro y la Literatura.

“Tengo que decir con honestidad que hay muchos títulos que no son novedades, porque son propios de nuestros inventarios. La producción poligráfica del país está muy resentida a partir de la disponibilidad de recursos.

“Matanzas tiene 21 libros nuevos. Eso no pasa en otras provincias que han podido hacer muy pocas o ninguna novedad. Sumando lo que traen Aldabón, Ediciones Matanzas y Vigía tenemos 21 títulos que son novedades literarias para esta ocasión”.

Aunque resultan estas cantidades exiguas comparadas con las de ediciones anteriores, vale resaltar el esfuerzo de quienes se han sumado a la coordinación del mayor evento literario del país, así como el incremento de propuestas digitales, ya no como alternativa a la pobre producción de libros impresos, sino como oportunidad para fomentar la lectura desde otro formato, con amplios beneficios, valoró el directivo.

“Nosotros tenemos más de tres millones de libros a disposición gratuita de los lectores. Agustina Ponce, en Vigía, nos cedió un espacio para que el libro digital esté ubicado ahí”.

Las editoriales Aldabón, Vigía y Matanzas están listas para esta edición de la Feria, que en el 2025 se dedica a la investigadora y profesora Francisca López Civeira y al poeta, ensayista, investigador y crítico literario Virgilio López Lemus.

“Estoy muy contento. El año 2025 es muy importante para mí, puesto que desde que inició la Feria en la capital hasta llegar a Santiago de Cuba recorreré el evento por todas las provincias del país.

“Eso me alienta y me crea una responsabilidad extraordinaria. Uno tiene que intentar quedar bien todo el tiempo con los lectores y con la obra que uno ha presentado. Me satisfacen plenamente los libros que de mi autoría se han publicado para la ocasión”.

Durante los días de Feria visitarán la ciudad prestigiosas personalidades, entre ellas el escritor ecuatoriano Luis Franco, así como los cubanos Arístides Vega, Charo Guerra, Laidi Fernández de Juan, Lidia Meriño, Luis Lorente, Waldo Leyva y Zaida Capote.

Durante la mayor fiesta literaria en la Atenas de Cuba los escritores y lectores exaltarán a Ediciones Vigía en su aniversario 40, así como la obra del dramaturgo, narrador, investigador, promotor y crítico teatral Ulises Rodríguez Febles, ahondo Pérez Izquierdo.

“Venimos hace cinco años declarando también una institución y un autor. Es un honor para la Comisión Organizadora que Ulises sea el autor al que se le dedica la feria este 2025.

“Pero está dedicada como institución a Ediciones Vigía a 40 años de haber salido el primer ejemplar de una editorial que goza del prestigio mundial. Su estética del libro arte, sosteniéndose en el tiempo, nació precisamente cuando no había nada, como una alternativa de buscar cualquier objeto que pudiera constituirse en una obra de arte”.

El evento tiene a la República de Sudáfrica como país invitado de honor y su temática es Todo un país en libros, para celebrar el aniversario 25 de la creación del Sistema de Ediciones Territoriales. Se dedica además al 130 aniversario de la caída en combate del Héroe Nacional de Cuba, José Martí.

El Centro provincial del Libro y la Literatura prevé coloquios, paneles, conversatorios y mesas redondas como parte de la 33 Feria del Libro Matanzas 2025.

“El programa central del evento se desarrolla siempre en el Museo Palacio de Junco porque son los coloquios principales de la feria y Ediciones Matanzas tiene una importante presencia de los libros en la UNEAC”, explicó también el director del Centro provincial del Libro y la Literatura.

Varios sitios del centro histórico acogerán las actividades centrales del evento como el Palacio de Junco, con los principales paneles, la Oficina del Conservador, con el Pabellón Infantil y la Editorial Caminos y la casa social de la UNEAC, con aulas de lectura en las mañanas y sus habituales Como ángel cierto y El sombrero de Zequeira en el horario vespertino.

El recinto ferial estará ubicado en el paseo cultural de Narváez, “en complicidad ahí con los artistas de la plástica. Así lo hicimos desde la primera vez y eso se ha mantenido en el tiempo. Pero este gran evento es una mirada hacia la ciudad que nos compromete a todos, es decir, que la sociedad matancera, las formas de gestión están en función de la feria.

“A esto hay que añadirle la presencia de cinco expositores extranjeros que van a acompañarnos, lo que amplía la oferta. También hemos convocado al Banco, a ETECSA. Es, sin dudas, una feria que agrupa a la sociedad matancera, a los organismos”, agregó.

Ediciones Vigía ofrecerá un programa destacable, aunque han reservado algunas de sus novedades para el Festival que dedicarán en abril al aniversario 40 de la emblemática casa editorial, adelantó Agustina Ponce, directora de la institución con sede en la plaza fundacional de la ciudad.

“Nosotros comenzaremos hoy día 6, a las 11:00 de la mañana, con lecturas de los ganadores del concurso América Bobia en el 2024, la poeta Juventina Soler, Loreley Rebull y Eliseo Abreu, quienes merecieron menciones. Ese mismo día, a las 2:00 de la tarde se presentará Albatros de Baudelaire, de Ronel González.

“El 7, a las 10:00 de la mañana, estaremos haciendo el homenaje a Ulises en Vigía y a las 2:00 de la tarde ocurrirá un coloquio dedicado a nuestra editorial al que invitamos a personas que han estado muy cerca de Vigía durante estos 40 años.

“El día 8 dedicaremos la mañana a la mujer y el día 9 cerraremos en la mañana con un taller para los niños.”.

Otros sitios de presentación y comercialización de los libros serán la Casa de la Memoria Escénica, el Archivo Histórico, la casa social de la UNHIC, la sala El Peregrino, ubicada en la Galería Taller de Mederos y la Sala de Conciertos José White, donde ocurrirán, las noches de hoy y el sábado, los habituales Café mezcla´os, así como el espacio San Juan murmurante.

También con atractivas propuestas, Ediciones Aldabón ofrecerá sus presentaciones en el Parque de los Chivos. “Hoy jueves a las 10:00 de la mañana tendremos un espacio de cine, con la presentación del libro de historietas y exposiciones, la obra de Juan Padrón, y el cortometraje animado Ogún, el Penitente, de Carlos Daniel Hernández León.

“A las 3:00 de la tarde siempre vamos a tener La hora de Aldabón, donde mostraremos las novedades literarias junto con algunos libros de reciente publicación, entre ellos Los dos príncipes, de María Laura Germán; Cuentos de viejos, de María Elena Llana, mientras que a las 4:00 siempre tendremos una lectura de Los grafómanos. A las 5:00, la peña de música campesina con Orismay y Kiko y a las 8:00 un concierto de jazz con el grupo de The Heat Transfer.

“Para el viernes, a las 3:00 de la tarde, en La hora de Aldabón, presentaremos Una bala no puede matar el infinito, que es la biografía intelectual de Haydée Santamaría. A las 5:00 tendrá lugar la academia de la rumba y a las 8:00 un concierto con el trovador Manuel Leandro.

“El sábado tenemos reservado, a las 10:00 de la mañana, la entrega del premio Eliecer Lazo. Presentaremos Cables de alta tensión y Conteo regresivo, que es una antología de poetas tuneros. A las 3:00 de la tarde, en La hora de Aldabón, presentaremos los premios Calendario”, adelantó Daniel Cruz Bermúdez, coordinador de la editorial de la Asociación Hermanos Saiz en Matanzas, quien agregó que las actividades de Aldabón cerrarán el sábado por la noche con un concierto de la Orquesta Failde.

Entre las propuestas de Ediciones Matanzas se encuentran Los dioses escribieron. Tres poetas sudafricanos, selección de Leymen Pérez y traducción de Israel Domínguez; Canciones eslavas, de Jesús Lozada; La Palabra Muerta, de Lidia Meriño y Huevos, de Ulises Rodríguez Febles.

Las acciones de la Feria se extenderán hasta la Escuela Vocacional de Arte, el preuniversitario José Luis Dubrocq, centros educacionales en diferentes barrios matanceros, las galerías El Retablo y Pedro Esquerré y las salas de teatro, explico Efrain Perez Izquierdo.

“El libro es solo el pretexto, porque a la Feria del Libro se suman todas las manifestaciones del arte, desde el teatro, la danza, la música, las artes pláticas.

“El libro sirve ahora como centro, pero nos hemos multiplicado en el resto de las instituciones para que la población disfrute de un evento que trascienda la cultura, porque tiene una alta connotación”.

Exposiciones de artes visuales, conciertos y presentaciones teatrales se fusionarán a la literatura para ofrecer un programa cultural completo y de calidad, a cargo de los artistas del territorio durante la celebración de la Feria del Libro en Matanzas, desde hoy hasta el venidero domingo 9 de marzo.

Este año en Matanzas, además de resaltar la significación de una editorial emblemática como Vigía, enaltece la obra de Ulises Rodríguez Febles. “Debo agradecer a los que han hecho posible que me hayan seleccionado como el autor al que se le dedica la Feria por el cariño que han puesto, instituciones, personas y medios de prensa, las editoriales, la gente que es para quien uno escribe.

“Agradezco a los que han hecho el esfuerzo de lograr los libros. Para mí es muy importante. A veces uno se cree que en lo que uno piensa es en alimentar el ego, pero para mí lo realmente importante es que de alguna manera tendrán una visibilidad tus personajes y tus historias, tus libros.

“El escribir en solitario para la escena tiene una función de comunicar determinadas ideas, determinados valores, determinados casos que uno ha vivido y que es la posibilidad de que eso llegue a mucha más gente.

“El que Vigía me dedique un momento es fundamental, primero por estar celebrando esta Feria junto con sus 40 años, que fue donde primero yo publiqué y donde encontró nuestra generación y muchas otras una casa para publicar, para leer, para encontrarnos”.

El Museo Palacio de Junco será escenario hoy, desde las 9 y 30 de la mañana, luego de la inauguración de una exposición especial dedicada al narrador, dramaturgo, archivero, crítico de arte y promotor cultural, de un coloquio homenaje en el que intervendrán Osvaldo Cano, Vivian Martínez Tabares, Carlos Zamora, Rubén Darío Salazar y Alfredo Zaldívar Muñoa y la presentación del libro Huevos, por primera vez publicado como texto independiente.

“Mi obra más importante, al menos la más publicada, la más estrenada, la más estudiada, la más traducida, pero que nunca había sido publicada como libro solo independiente.

“Este constituye un libro de documentos porque yo, como archivista al fin, defiendo la idea de que el libro en el teatro tiene que tener su historia. En este caso Huevos tiene todo lo que lleva: la cronología de sus puestas en escena, las veces que ha sido estrenada, las veces que ha sido leído, las veces que ha sido publicada, tiene anexos de la crítica y fotografías de al menos dos puestas”.

El viernes 7, en el Centro de Información de Educación se inaugurará una muestra de libros de Rodríguez Febles publicados por Vigía, mientras que en la tarde la Dirección de Eventos y Propaganda Matanzas acogerá un encuentro homenaje con el autor de El señor de las tijeras y la presentación de Cuarentena, de Ediciones Matanzas.

“Y vamos a tener el 8 por la tarde la presentación de Béisbol, un libro que publicó Vigía en su momento y que va a salir de manera digital por Cuba Literaria.

“Esa tarde en la Casa de la Memoria Escénica tendrá la novedad de una exposición museable con la mayoría de los libros sobre deporte que he hecho, de objetos dedicados al béisbol, la lectura de un pequeño fragmento de la obra por actores de Icarón y una presentación deportiva literaria”.

No obstante, próximamente Ediciones Aldabón publicará La doncella errante y otros monólogos para actrices y una redición de El señor de las tijeras, textos cuya terminación no fue posible para esta edición de la Feria del Libro.

Desde hoy y durante cuatro jornadas los amantes de la lectura invadirán el paseo de Narváez, las principales calles, plazas e instituciones culturales del centro histórico para llevar a casa lo mejor de las letras cubanas y extranjeras o disfrutar de un momento de cultura y buen arte.

“Este año le dedicamos un espacio a la ANCI, que estará con un grupo de literatura muy especializada. Van a comercializar libros en braille en la Galería Taller de Mederos. Creo que esta es una novedad que favorece a otros públicos. Allí, donde estará la sala El peregrino, también ocurrirá la presentación de libros sobre deportes y cocina.

«Los autores matanceros, publicados en la editoriales locales o no, visitarán Matanzas por estos días. Salimos a buscar libros de autores de los municipios que han sido publicados en cualquier parte del país y expondremos cinco. Ahí hay de Carlos Ethiel Gómez, de Jagüey; Yan, de Jovellanos; el libro de Leymen (Pérez), que se publicó en La Habana y México; uno de Luis Alexander Pita; el de Raúl Piad que mereció el Premio La Edad de Oro y uno de Mireya Cabrera Galán.

«Vamos a promover una fiesta, una obra que está construida entre todos, invitar a los matanceros que vengan a disfrutar. Bienvenidos a la 33 Feria Internacional del Libro Matanzas”.

La Feria Internacional del Libro es el acontecimiento más trascendental del movimiento editorial cubano desde 1982. Más que un espacio para adquirir libros e intercambiar con los autores, ha devenido escenario para mostrar, en sus diversas facetas, el dinamismo de nuestra vida cultural, como un espacio de diálogo entre las literaturas de América Latina, Europa y otras culturas que habitualmente participan en el evento.

La celebración del evento supone cada año una fiesta cultural, en la cual los amantes de la lectura cuentan con opciones de diversos temas y géneros para los públicos de todas las edades y actividades colaterales.

La Feria del Libro se reconoce como un referente para la exhibición, comercialización y promoción de la mejor literatura cubana, latinoamericana y universal, además de convertirse cada año en una expresión de la cultura cubana.