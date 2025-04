Aprendizaje y recreación: talleres para niños en receso escolar

Es durante los primeros años de la vida cuando se comienzan a perfilar las particularidades que definirán la formación del ser humano, sus preferencias, hábitos, la manera como interactúa con el mundo.

Mucho influirán en el proceso de formación de la personalidad las interrelaciones que se establezcan entre el niño y su contexto: la familia, la escuela, la sociedad, los medios de comunicación. La infancia es la etapa en la que los pequeños suelen relacionarse con las diferentes expresiones del arte.

El acercamiento de los niños a las artes plásticas es el fundamental propósito del Consejo provincial de Artes Visuales de Matanzas cuando, en cada etapa vacacional, ofrece un taller infantil.

Durante la semana de receso escolar que recién concluye, los especialistas de la Galería de Arte Pedro Esquerré abrieron la oportunidad para que alrededor de 20 pequeños se adentraran en los elementos básicos de la pintura y el modelado en barro, según informó Karla González Horta.

“Es un taller que se realiza en las etapas de vacaciones, esta vez en la semana de receso escolar. Consiste en potenciar y darle visibilidad a las artes plásticas desde las edades tempranas y también sirve como motivación a los niños a inclinarse por esta manifestación y aprender más. En este caso trabajamos el dibujo y el modelado en barro en el taller del «Lolo». También incluimos clases sobre fotolibros y libros de arte”.

Amel Santana, artista que labora en la Galería Taller de Osmany Betancourt, «Lolo», es uno de los creadores que les muestran a los talleristas la técnica para incursionar en las artes plásticas. En su caso, específicamente asume la enseñanza del modelado en barro.

“Para mí es una bendición porque me gusta mucho enseñarle a los niños, es una parte fundamental de mi vida porque me siento bien viendo que son felices con lo que aprenden, para mí eso es primordial. Les enseño lo que he aprendido aquí, esto es una escuela también para mí. El proyecto de desarrollo local La ribera me ha ayudado mucho y me ha abierto muchas puertas. He crecido mucho con el apoyo que he recibido de parte del «Lolo», de las personas del taller y los artistas.

«Los niños se sienten felices porque realmente la escultura es una parte que a ellos les satisface mucho. Crear cualquier objeto les satisface porque es una cosa que ellos mismos crean a su forma y a su manera”.

Ambos jóvenes expresan sus consideraciones respecto a la importancia de vincular a los niños desde edades tempranos a los fundamentos básicos del arte, como oportunidad para el enriquecimiento espiritual, el aprendizaje y la recreación.

“La importancia radica en abordar temáticas sociales en las primeras edades a través de su imaginario y también que conozcan sobre la trascendencia y la creatividad que pueden tener, la cantidad de funciones que puede tener el arte para ellos y para expresarse y también para entretenerse porque también es importante en estos tiempos que puedan disfrutar al tiempo que se preparan para la vida”.

Asimismo, valoran que iniciativas como esta contribuyen a despertar el interés de muchos niños que, en el futuro, pueden dedicarse a la creación artística.

“Para mí es muy importante porque este taller brinda una base para el desarrollo que yo no tuve; tal vez si me hubieran enseñado así, en un taller donde eres libre de hacer todo relacionado con el arte, desde pintura hasta modelado que es la parte que yo doy, hubiera tenido un complemento más sólido para poder enseñar mucho mejor de lo que enseño ahora.

«Por supuesto, siempre queda después cuando crecen ver realmente si asumen con responsabilidad y disciplina la exigencia de lo que es el arte, el interés por incrementar sus conocimientos, el desarrollo de sus habilidades. Conozco muchas personas que desde niños se inclinan hacia las artes y después han cursado estudios y son grandes artistas. Creo que sí, siempre descubrimos niños con aptitudes”.

La incursión de los niños en las manifestaciones artísticas mejora su comunicación, propicia el aumento de su autoestima, impulsa la creatividad, contribuye a la formación de su propio criterio y al incremento de la concentración, al tiempo que ayuda a la coordinación y al aprendizaje de valores.