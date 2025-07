Desde la cultura se celebra el 26 de Julio en Matanzas

La celebración de una fecha histórica inspira cada año a quienes tienen la responsabilidad de coordinar las programaciones culturales del verano. El 72 aniversario del asalto a los cuarteles Moncada, en Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes, en Bayamo, motivó a los especialistas de la Dirección provincial de Cultura, quienes organizaron no pocas acciones en los trece municipios para recordar el trascendental suceso, confirma Noslén González Sosa, subdirector provincial del sector.

“Desde la cultura se ha diseñado un plan intenso de actividades para celebrar el 72 aniversario de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, el Día de la Rebeldía Nacional.

“Hemos diseñado un programa que abarca comunidades, parques, plazas y barrios, con la participación de agrupaciones profesionales de la música, de las artes escénicas y del Movimiento de Artistas Aficionados, proyectos socioculturales, además de unidades artísticas de la Brigada de Instructores de Arte José Martí”.

Las principales actividades tendrán lugar en las cabeceras municipales y, en el caso de Matanzas, comprende una jornada que inició el 24 con la inauguración del Festival de verano Rumba King, un encuentro de rumberos y amantes de este género que celebra hasta mañana su segunda edición.

“En el parqueo del centro cultural Entre Puentes se presentan hasta mañana diferentes agrupaciones rumberas de la ciudad y otras invitadas como Rumba Lay, de Cienfuegos, y Rumbatá, de Camagüey, entre otras.

“Invitamos al pueblo matancero a las 4:00 de la tarde a revivir la tradición de salir con los Tambores de Bejucal, después de once años que no estaban en la vida cultural, desde el parque René Fraga hasta el Teatro Sauto, para rescatar esta tradición que ya es muy matancera”.

Asimismo, la guerrilla cultural Con mi brigada en el barrio ofrece desde el viernes último presentaciones en comunidades y asentamientos del municipio más oriental de la provincia.

“Escogimos el municipio de Arabos por sus resultados en cuanto al trabajo con la Brigada de Instructores de Arte. Hemos estado en comunidades como Zorrilla, Cuatro Esquinas, San Pedro de Mayabón, Israel Ruiz, entre otras. La Casa de Cultura municipal también se inserta en estas presentaciones. Ha sido y es un jolgorio para la cultura arabense”.

Como es tradicional, las Bandas de Conciertos de Cárdenas, Matanzas y Colón, dedicaron sus retretas este sábado a la histórica fecha. Aquí en la cabecera provincial, el Parque de la Libertad acogió a la fundada en octubre de 1856 como Banda del Cuerpo de Obreros y Bomberos de Matanzas.

De las cuatro mil 500 acciones culturales previstas para el verano, hasta este momento se han desarrollado cerca de dos mil 900 actividades en la provincia “favoreciendo a más de 573 mil 859 matanceros que han asistido a las actividades que, desde la cultura, diseñamos para el disfrute cultural y pleno de nuestro pueblo matancero”, aseguró González Sosa.

No obstante, vale la pena resaltar que no solo en cantidad han sobresalido las actividades diseñadas por las direcciones de Cultura en el territorio. En las difíciles circunstancias que imperan hoy en el país, es trascendental valorar en su justa medida las calidades artísticas, la organización y la pertinencia de propuestas pensadas desde y para la comunidad, no como cortinas de humo, sino como momentos de esparcimiento y disfrute para la población.

El asalto a los cuarteles Moncada, en Santiago de Cuba, y Carlos Manuel de Céspedes, en Bayamo, el 26 de Julio de 1953, en el centenario del Apóstol de la Independencia de Cuba, José Martí, fue síntesis del sentimiento patriótico legado desde el Alzamiento de La Demajagua, en 1868, que abrió una nueva página de justicia y dignidad en la historia de la Mayor de las Antillas.

Las acciones del 26 de Julio, aunque fueron un revés militar, desencadenaron sucesos de continuidad de lucha que permitieron alcanzar el objetivo de la liberación nacional definitiva.