El guiño de Adrián Socorro a Charles Baudelaire en Matanzas

¿Quién mató a Baudelaire? Adrián Socorro deja la interrogante suspendida en el aire entre las paredes de la galería provincial Pedro Esquerré, de la ciudad de Matanzas.

Nos hace partícipes así de una pregunta cuya respuesta quedó resguardada por la Historia del Arte Universal, pero que late en estos cuadros mientras invita a la reflexión, al diálogo. “Conecté con Baudelaire desde la primera vez que lo leí, que supe de su obra. A la mía siempre traigo pasiones universales.

“Creo que a mí y a Baudelaire nos unen pensamientos, ideales, mundos en los cuales confluimos, él en su época y yo en la mía. El arte es capaz de conectar a los artistas y por eso es que, en este caso, Baudelaire no muere sino que está aquí expuesto”.

Charles Baudelaire, crítico de arte, traductor, el poeta más importante del simbolismo francés y reconocido como “uno de los poetas malditos de la Francia de finales del siglo XIX por su bohemia forma de vida, los excesos y la decadencia humana, es asumido por un pintor que recrea pasiones universales y experiencias fluctuantes en gran parte de su obra”, al decir de Meira Marrero Díaz, curadora del Centro de Desarrollo de las Artes Visuales.

“Desde el título mismo, ¿Quién mató a Baudelaire? Está recogido en la Historia del Arte pero es mejor no saberlo, es mejor quedarnos con las obras majestuosas que le regaló a la literatura y a la cultura intelectual francesa. Eso mismo que mató a Baudelaire está en estas piezas.

“Según he podido apreciar la obra de Socorro es evolutivamente mayor lo que es una victoria de la constancia, de la perseverancia, de la sabiduría, de la iluminación incluso de fe, espiritual. Ojalá no pierda el camino, ojalá no descubra nunca quién mató a Baudelaire”.

La crítica de arte (Premio Nacional de Curaduría 2017) con anterioridad estuvo a cargo de la curaduría de la expo La delgada línea negra, de Adrián Socorro en Collage Habana y ahora llega hasta Matanzas para disfrutar de una muestra en la que, dijo, se aprecia una mayor madurez conceptual y ejecutoria del artista.

“Llevo ya más de cuatro años siguiendo muy de cerca la obra de Socorro. Es un escalón superior en la producción pictórica, incluso en la producción conceptual.

“Haber podido constatar el arte retinianamente en su más reciente exposición en el extranjero le ha enriquecido el acto factual de pintar. Él es un gran pintor, siempre lo ha sido, pero ahora además tiene un disco duro lleno de cosas maravillosas, más allá de los conceptos que él pueda utilizar en su trabajo históricamente.

“Esta es una exposición completamente diferente a la anterior que hicimos basada en el dibujo, en el carboncillo. Cuando llegamos aquí se impone nuevamente la pintura y es otra vez el uso, ya no desmesurado, del color, con un tratamiento consensuado, seguro, maduro, elegante.

“Estamos frente un artista en otro nivel de apreciación. La muestra es muy coherente y hacerla por contraste, interactuar con la obra de este creador canadiense que por primera vez exhibe en Cuba, cuya obra podríamos considerarla naif por el contexto y para el concepto de la expo, me parece maravilloso”.

En esta oportunidad Socorro invitó a un artista canadiense para establecer un diálogo entre la producción pictórica de ambos. “Es primera vez que invito a un artista a una exposición mía. Tuve la suerte de impartirle clases a Alain Dorval y desde entonces mantenemos una amistad de varios años.

“Él ha desarrollado su carrera solo, ha hecho varias exposiciones en Canadá. Decidí invitarlo a exponer conmigo porque coincidimos en los mismos puntos de vista respecto al arte y la vida. Alain tiene una obra muy interesante que no se divorcia de la mía a pesar de ser completamente diferente en cuanto a la estética y lo visual”.

Alain Dorval se suma así a ¿Quién mató a Baudelaire? con una decena de piezas. “Adrián y yo tenemos una conexión muy especial y un día me preguntó si yo quería venir aquí a pintar junto a él.

“Nuestro trabajo es muy diferente pero la conexión es muy fuerte. Estoy muy feliz por este evento, nunca pensé que la inauguración fuera tan grande, con tantas personas”.

Aunque Dorval ha visitado cerca de veinte veces la Isla como turista, esta es la primera vez que expone su obra aquí. “En 2019 fue la primera vez que vine a Cuba.

“Tengo una conexión innegable con este país; para mí es el mejor lugar donde puedo ver diferentes cosas y me siento bien aquí en Cuba. Me gusta mucho el país, la gente, la cultura, en este lugar la gente es como mi familia”.

Durante la inauguración Socorro comentó algunos detalles sobre el proyecto en el que trabaja actualmente.

“Fui invitado al Cervantino, un festival que ocurrirá durante el mes de octubre en México y comenzaré ya a trabajar en las obras que llevaré”.

¿Quién mató a Baudelaire?, exposición de Adrián Socorro que tiene como invitado al artista canadiense Alain Dorval se mantendrá en la galería provincial Pedro Esquerré durante un mes.