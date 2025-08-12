12 de agosto de 2025

En Vigía: burbujas durante primera jornada de taller de verano

12 de agosto de 2025 Redacción Radio26
Durante el primer encuentro en la sede de la casa del quinqué, se trabajó con texturas visuales utilizando burbujas y pintura, una actividad que resultó bien recibida por los participantes.

Ediciones Vigía desarrolla un taller especial de diseño para niños, desde este lunes hasta el día 15 de este mes, con el propósito de ofrecer actividades creativas durante las vacaciones, informó Marialva Ríos, diseñadora de la institución.

Según Ríos, el taller habitual de diseño para niños, que se imparte desde enero hasta abril, se complementa con estas sesiones estivales en las que se enseñan técnicas manuales y artísticas con un enfoque lúdico para que los pequeños disfruten mientras aprenden.

Para la segunda jornada, se planifica la realización de manualidades con base en huevos para formar figuras de animales, incorporando diversos materiales para estimular la creatividad de los niños, añadió la diseñadora.

Este proyecto busca no solo fomentar habilidades artísticas, sino también ofrecer una alternativa cultural y recreativa que contribuya al aprovechamiento del tiempo libre de los más pequeños, destacó la artista.

Laureen Batista/ ACN

