Inicia hoy Festival Atenas Rock en Matanzas

Del 26 al 28 de junio se celebra la XXVI edición del Festival Atenas Rock, una fiesta que forma parte de la identidad de la Asociación Hermanos Saiz en la ciudad de Matanzas. A propósito conversamos con el presidente de la AHS en el territorio, Yadiel Durán Bencosme.

¿Cuáles serán las bandas que visitarán la ciudad por estos días? ¿Qué distingue al Festival desde su programación este 2025?

-Atenas Rock es el evento más importante que tiene la Asociación Hermanos Saiz en su plan anual de actividades. Aunque el Festival es nacional desde hace varias ediciones tenemos presencia de bandas extranjeras y en esta ocasión nos acompañarán una de Canadá y otra de México.

-El resto de los grupos forman parte de la Asociación a nivel de país, hay una representación de toda la AHS en esta edición de Atenas Rock. Vendrán desde Camagüey, Sancti Spíritus, Santa Clara, La Habana, Pinar del Río y por supuesto, Matanzas.

-Nos complace muchísimo que las bandas del país quieran participar y es una pena que no tengamos las condiciones para tenerlas a todas acá. Eso habla de la salud que tiene el Festival, del prestigio que ha ganado. Que los músicos lo entiendan y lo quieran como uno de sus eventos más importantes nos da muchísima alegría.

-Es un reto porque implica que el comité organizador cada año deba pensar con detenimiento cada propuesta del programa, la logística que involucra su realización.

-Nosotros estamos felices de poder llegar a esta edición número 26 y de tener como siempre el apoyo de todas las instituciones de la provincia para realizarlo.

Cuando leemos el programa nos percatamos de la variedad que distingue sus propuestas.

-Hemos intentado que el programa sea lo más abarcador posible y no quedarnos solamente en los conciertos nocturnos. De hecho, iniciaremos esta vez con la inauguración de una exposición fotográfica personal, de Félix González, en la galería Pedro Esquerré, el propio día 26 a las 3:00 de la tarde.

-La muestra, con curaduría de Sorangel Fuentes, presenta precisamente la visión sobre el festival de este joven fotógrafo que nos ha acompañado en varias ediciones de la Atenas Rock.

-En ese mismo espacio el día 27, a las 10:00 de la mañana, tendrá lugar entonces la clásica y tradicional exposición de tatuajes. Esta vez tenemos 25 tatuadores, un número mayor al del año anterior cuando participaron 15 y eso nos da muchísima alegría porque muchos llegan por primera vez y eso habla de la acogida que tiene el arte del tatuaje.

-A las 11:00 am, en los portales de la Vigía, se desarrollará la parte teórica donde se presentarán dos revistas digitales a cargo de un proyecto de Sancti Spíritus que se dedica a compilar la historia del rock en el país. También proyectarán un audiovisual como parte de ese proyecto de rescate de la memoria del rock.

-Allí también compartiremos el resultado del concurso literario La historia friki, otra de las acciones que de manera virtual realizamos dentro del Atenas Rock y lanzaremos por primera vez un proyecto de tatuajes que empezaremos en septiembre.

-Lo que distinguirá esta iniciativa es que estará acompañada de una parte teórica, o sea, capacitaremos a los tatuadores para que perfeccionen su técnica, su estilo de trabajo, su manera de promocionar sus estudios, su manera de comercializarse y acercarlo un poco más al ámbito profesional, pues uno de sus anhelos es que se considere el tatuaje como arte y que se apropie de los espacios que merece dentro del movimiento artístico.

-En el parqueo del centro cultural Entre Puentes, a partir de la 9:00 de la noche, serán los conciertos donde se presentarán cinco bandas cada noche. Siempre disfrutaremos de un preshow con una banda que amenizará durante 45 o 50 minutos antes de empezar las otras cuatro.

-Nos acompañarán en esas presentaciones varios DJ que convocamos. La conducción estará a cargo de María Laura Germán y Noria Creaciones amenizará los entretiempos.

¿Quiénes auspician el Atenas Rock? ¿Continuarán con el ya habitual patrocinio de actores económicos estatales y privados?

-Toda la logística de producción está a cargo de Narud Producciones. Siempre he insistido al comité organizador que debemos ampliar las estrategias promocionales y comerciales del propio evento. En conversaciones con la Dirección provincial de Cultura optamos por algo bastante novedoso entonces, a partir de la necesidad del Ministerio de Cultura de ingresar presupuesto al Estado a las contribuciones de la localidad.

-Le planteamos la estrategia de trabajar con los patrocinios de diferentes actores económicos privados, además de los estatales como la propia Dirección de Cultura, la Agencia Cubana de Rock y la Asociación.

-Siempre se han vinculado al Festival otros colaboradores que asumen el espacio como una buena plataforma para promocionar sus negocios y a cambio de esa promoción nos facilitan una serie de recursos que nos ayudan a lograr el nivel de producción que tiene ahora mismo Atenas Rock. Sin esas colaboraciones no sería posible hacer todo lo que hacemos ahora mismo.

-Este año se unen emprendimientos como el Patio de Luz, Vistazul, Parranda, El Almacén Producciones, así como otros proyectos que tienen que ver con la técnica de sonido, de luces.

-Destacar también el apoyo del Gobierno y el Partido en la provincia, vital en medio de la crisis energética. Ellos nos ayudan a buscar las soluciones posibles para que no se afecte el Festival, a partir de la necesidad que tienen los jóvenes y los no tan jóvenes amantes del género, de tener su festival teniendo en cuenta también que, desgraciadamente, no hemos podido hacer los conciertos que ofrecíamos con sistematicidad en el Patio Colonial, justamente por las afectaciones eléctricas.

-Este es un evento que, además, atrae muchas personas a la provincia, no solo de los municipios, sino de otras provincias. Como en ediciones anteriores también sumamos a la agencia Paradiso y eso contribuye a que el público extranjero que se encuentra en los hoteles o en hostales de renta en la ciudad se acerque al festival.

El Festival Atenas Rock tiene un eslogan que es lo que ha caracterizado las dos últimas ediciones. Este año años es El rock no ha muerto y el evento deviene ejemplo fehaciente de esa afirmación. ¿Cómo surgió la idea de nombrarlo así?

-Desde el año pasado nosotros nos atrevimos a tematizar el Atenas Rock siguiendo tendencias internacionales en las que ya los grandes festivales de música de cualquier género lo que venden es justamente la experiencia de poder formar parte de ese suceso, más allá del producto que los une en determinados espacios.

-El año pasado lo hicimos sobre los piratas y este año la temática es zoombie. El eslogan responde al nivel de resistencia que tienen los músicos y seguidores del género, los mismos que nos han demandado que no importaba que no pudieran realizarse los conciertos debido a las crisis eletroenergética, pero que por favor no dejáramos de hacer el festival.

-Creo que en medio de la situación que estamos viviendo lograr que los eventos culturales no mueran, que se mantengan, debe ser una de las prioridades de las instituciones del sector artístico.

-El diseño gráfico del cartel y de la imagen del Festival estuvo a cargo este año de Frank David Valdés, quien ha repetido en varias ocasiones con nosotros; el spot audiovisual es una colaboración entre el realizador y animador Carlos Daniel Hernández y Boris Luis Alonso, entre otros colaboradores.

-Tendremos cápsulas resúmenes diarios de lo que suceda, intentaremos en colaboración con Carrete Producciones realizar los streaming del evento teórico, de la feria de tatuajes, además de los resúmenes para la televisión nacional. En esta ocasión nos acompañará el equipo de Cuerda Viva que estará grabando para la realización de ese programa con posterioridad.

¿Cuáles podrías mencionar como los principales logros del Festival, principalmente en su vigésimo sexta edición?

-Yo creo que el Atenas Rock ha logrado, con toda esta estrategia de patrocinio y colaboraciones, un movimiento diferente en la ciudad durante tres días, que contribuye a que se muevan la economía, las industrias culturales, que se promocione la ciudad y que sirva como ese espacio, no solo para que el público conozca lo que están haciendo los músicos nacionales, sino también los músicos extranjeros, para que el público conozca también la esencia de la Asociación Hermanos Saiz.

-Ha costado mucho trabajo, no podemos negarlo, pero yo creo que cuando se hacen las cosas con deseos, con detenimiento e inteligencia, cuando se tiene voluntad, todo se puede lograr.