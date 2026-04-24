Inició Guaguancó Matancero, I Festival Internacional de la Rumba

Desde antes de las 2 de la tarde comenzaron a llegar a la Sala de Conciertos José White, de la ciudad de Matanzas. Vestidos de blanco, venían con la sonrisa de siempre dibujada en el rostro, de todas las edades, desde los más pequeños hasta los mayores.

Este martes aconteció la inauguración del Guaguancó matancero, I Festival Internacional de Rumba, un evento largamente soñado. Durante 15 años se realizó la investigación y el diseño de un encuentro con un carácter integrador de las artes que consagrara a las figuras matanceras y se convirtiera en un escenario esencial para invitados nacionales e internacionales.

“Lo que me queda, lo que me toca es agradecer primeramente a las dos personitas que me trajeron al mundo: mi papá y mi mamá, mi familia, que me enseñaron a valorar, a cuidar, a respetar, a mantener una disciplina. Sin ellos no se pudiera estar haciendo este tan bonito encuentro. Gracias a ustedes, público.

“Hay que depurar la rumba. La rumba da bendiciones. Yo creo que es un día de agradecer a nuestros ancestros que han luchado tanto para que esta raíz se mantenga, a todas las instituciones que nos han ayudado: Cultura provincial, Cultura municipal, al Gobierno.

“Me siento motivado, muy contento y agradecido con esta oportunidad que se le está dando a la cuna de la rumba, Matanzas y quiero agradecer a algo tan lindo que se ha podido lograr en nuestra ciudad y es poder unir a todas las agrupaciones de rumba”, expresó el bailarín y coreógrafo Diosdado Enier Ramos Aldazábal, Figurín, presidente del Festival.

Durante la gala se entregó la Distinción Miembro de Honor del Festival Internacional de la Rumba a Diosdado Ramos Cruz. “Los rumberos estamos unidos. El festival para mi ha sido lo más grande porque yo llevo muchos años aquí en Matanzas, ya tengo 82. Un festival como este no se había celebrado. Esto ha sido muy fuerte.

“Ashé, que siga así, lo están haciendo muy bien. Gracias por todo lo que han hecho. Gracias, gracias, gracias a todo lo que está pasando aquí. Pa´ adelante na´ más que hay Muñequitos y rumba pa´ rato.”

El cantante, bailarín y percusionista, líder de la emblemática agrupación Los Muñequitos de Matanzas recibió también el reconocimiento Por la obra de la vida junto a otros exponentes del género, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Entre los mayores agasajados se encuentran Lázara Fernández, Antonio Figueroa, Jesús Hernandez, Regla Pérez, Bertina Aranda, Laureano Alfonso, Sara Gobel Villamil (Mima), Luis Cárdenas y Dolores Pérez. Recibieron también el reconocimiento Rfael Navarro (El Niño) Pujada, Reynaldo Alfonso, Ana Pérez, Nelson Gobel, Facundo Pelladito, Rosendo Bernal y Ángel Baró.

Asimismo, Sara Gobel Villamil, Dolores Pérez Herrera y Niño Pujada merecieron la Distinción Cuna de la Rumba.

Intervinieron en la velada cultural Atenas Brass Ensemble, la Academia La rumba soy yo, el Coro de Cámara de Matanzas y la compañía Omí Oñí, de Perú.

“Esto que está pasando debía haber pasado hace muchos años, pero en este momento el trabajo que se está haciendo es muy bueno. Para mí ha sido una satisfacción que con 82 años pueda tener la oportunidad de vivir esta experiencia tan soñada.

“Creo que esta religión y estos hombres están atravesando por estos momentos magníficos. Ya Los Muñequitos tienen una academia de niños en el barrio que es maravillosa; son niños y niñas de todos los tamaños que hacen tan bien que yo me pongo nervioso”.

Matizaron también el encuentro un Canto a Ochún y la unión de integrantes de todas las agrupaciones matanceras para interpretar Somos de la calle, de la escuela, lo que antecedió una procesión hasta el parque de La Marina donde parte del pueblo matancero celebró la rumba que es pasión, raíz, respeto.

El Guaguanco matancero prosigue hoy con un programa de talleres con una metodología novedosa para el estudio de la rumba y competencias de baile, en la mañana y una mesa expositiva relacionada con el impacto social de la rumba, durante la tarde.

Horas después, también en el horario vespertino, el espacio La rumba en mi barrio convocará a las agrupaciones La nueva era de la rumba, la danzaria Ashé, el proyecto sociocultural Por amor a mi raíz y la Academia de baile Donaire en el Parque La Aurora.