Lianet Fundora: “los poetas estamos con los oídos y la mirada puesta en el sentir social”

Jóvenes como Guillermo Carmona, Pablo G. Lleonart, Boris Luis Alonso y Náthaly Hernández Chávez, además de convertir la literatura, ya sea en prosa o en verso, en su medio de expresión, tienen otro aspecto en común. Son periodistas.

Ellos, junto a otros muchachos vienen creando su propio sello, labran un camino en el movimiento literario de la provincia con variedad de géneros y recursos diversos del lenguaje.

Dentro de esa amalgama de estilos, Lianet Fundora Armas mantiene una especial afición por la décima. Tanto su obra poética como la periodística se encausan, esencialmente, en la defensa de la estructura estrófica más autóctona y representativa de los cubanos.

“Mis inicios en la creación artística estuvieron marcados por las lecturas de mucha literatura infantil, primero en la voz de mi madre y después descubrí todo este mundo fascinante que habita en las páginas escritas por muchos autores cubanos y extranjeros.

“Crecer al calor de las tradiciones campesinas; mi abuelo tenía una hogar cucalambé donde se reunían diversos poetas que improvisaban, ver directamente la transmisión de estas tradiciones, sentir en el alma esa pasión de los improvisadores por la poesía, cómo atrapaban en el vuelo de pocos segundos esas ideas y las convertían en versos, fue algo maravilloso que me marcó para siempre”.

Consulte además: https://medium.com/revista-alma-mater/lianet-el-resumen-de-voces-que-la-inspiran-866239318bf6

Lianet vio crecer su escritura poética gracias a las enseñanzas que recibió en los talleres literarios y en los encuentros de talleres literarios provinciales y municipales.

Nuevos retos llegaron para ella con el paso del tiempo, pero nunca abandonó su pasión por la décima y encontró el refugio perfecto para hacer sus sueños realidad en el taller de creación literaria Pablo Neruda, de la Universidad de Matanzas.

“Ese espacio es valiosísimo para todos los jóvenes que tienen inclinación tanto por la literatura como por cualquier otra manifestación artística. Es una fortaleza tremenda contar con este movimiento en las universidades.

“Esa oportunidad marcó mi camino porque formé parte de los fundadores de la Cátedra de Estudios sobre la Décima Jesús Orta Ruiz. Fue extraordinario intercambiar con los hijos del Indio Naborí, conocer que estos coloquios por el Día de la Décima Hispanoamericana, por ejemplo, estuvieron prestigiados por personalidades que admiro muchísimo como Carilda Oliver Labra y por el propio Orta Ruiz que visitó, junto a su esposa Eloína, la Universidad en muchas ocasiones. Ello igualmente marcó pautas para mi trabajo de diploma en el cual abordé el periodismo en versos de Naborí”.

Consulte además: https://www.tvyumuri.cu/matanzas/lianet-fundora-armas/

Fundora Armas es también miembros de la Asociación Hermanos Saíz, desde la cual expande su talento creador. “Desde ahí nos brindan un impulso tremendo a crear, me da la oportunidad de intercambiar con jóvenes que hoy están en la vanguardia de su tiempo en cuanto a la literatura, a los que admiro muchísimo y de ellos aprendo cada día.

“Es importante también mencionar el espacio que nos brinda Ediciones Aldabón, la editorial de la AHS en Matanzas que me abrió las puertas, sobre todo a la realización de ese sueño tan grande que fue publicar mi primer libro, mi primer cuaderno de décimas que fue muy bien acogido por el público matancero y no hay nada que me cause más gratitud que saber que las personas siguen encontrando en la décima una forma estrófica capaz de llegar hasta lo más profundo de su alma, de mostrarle esa cubanía que late en cada uno de nosotros y ha sido transmitida de generación en generación”.

Existen entre el periodismo y la literatura coincidencias y desencuentros. La profesión de sacar a la luz hechos actuales, de manera atractiva y sugerente, mucho tiene en su manera de plantearse del arte de enzarzar palabras para crear interés en lo que se está narrando, pero en sus esencias no llegan a convertirse nunca uno en la otra.

Para Lianet, ambas facetas se complementan y la convierten en una mejor profesional. “Como poeta y periodista mis intereses son diversos pero todos están marcados por la superación constante.

“Es importante mencionar la sección de periodismo en verso que desarrollo a través de las redes sociales y la página web del periódico Girón y que se llama Verso Sentido, que tiene entre sus objetivos no solo realizar crónicas en verso sino también entrevistas para el que público matancero conozca o recuerde a poetas relevantes de la provincia e incluso algunos a nivel nacional”.

Consulte además: https://www.radio26.cu/noticias-de-matanzas/cultura/lianet-de-las-decimas-y-cronicas-al-liderazgo-natural/

También en el periodismo, cuando se hace con amor y bajo las banderas de la creatividad, podemos encontrar poesía, esa misma poesía que mantiene a la escritora sujeta al medio donde comenzó a trabajar desde su graduación en 2014, el periódico Girón, “un medio que hoy apuesta por romper esquemas, por difuminar las fronteras entre periodismo y literatura y por la belleza, por tocar la sensibilidad de los matanceros, por llegar a ellos en cualquier parte del mundo donde estén a través de un contenido atractivo.

“El trabajo constante en la redacción me aporta elementos que nutren mi poesía también porque precisamente los poetas estamos con los oídos y la mirada puesta en el sentir social, en los sentimientos que afloran desde la cotidianidad”.

Sus proyecciones aún no terminan. Seguirá creciendo esta abanderada de la espinela, de la tradición más arraigada de nuestros abuelos, en la misma medida en que florezcan sus proyectos desde su talento y cubanía.

“Sueño con poder hacer algo desde el punto de vista audiovisual para contribuir al rescate de la décima, por demostrar que no debe encasillarse en moldes del pasado, ni del olvido, sino que puede vestirse con un traje diferente a la luz de los nuevos tiempos e insertarse en espacios que cada vez más lleguen hasta nuestro público joven.

“Esa es una de las metas principales que tenemos hoy los defensores de este género, cómo la décima escrita y la improvisada pueden ser capaces de llegar hasta los más diversos públicos, cómo se puede conminar con la pintura, la música, el teatro, las artes visuales.

“Hay muchísimos ejemplos a lo largo de todo el país de personas que están defendiendo esta tradición y Matanzas, cuna de grandes poetas e improvisadores creo que debe avanzar más en este empeño.

“Nos falta mucho más por investigar de las memorias de las décimas que han pasado desde nuestras bisabuelos hasta la actualidad y me gustaría muchísimo también realizar investigaciones en este sentido”.

Lianet Fundora Armas es graduada de Periodismo de la Universidad de Matanzas. Cuenta en su haber con importantes premios como el de oro a nivel nacional en Literatura y Premio Colateral otorgado por la Revista Alma Mater a la mejor obra en décima, el máximo galardón en la modalidad de décima escrita en el Concurso Literario provincial María Villar Buceta en varias ediciones, así como el Victoria de Girón y la distinción La Tórtola.