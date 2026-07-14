Novedades sobre la Feria del Libro

Hay noticias de la 34 Feria Internacional del Libro de La Habana, donde resaltará la participación de editoriales y escritores matanceros en la primera quincena de agosto próximo.

Sobresaldrá en esa fecha la premiación del concurso convocado por la UNEAC y el Centro Provincial del Libro y la Literatura (CPLL) en homenaje al centenario de Fidel y al 26 aniversario del sistema de ediciones territoriales, el cual ha sido posible gracias al empeño del Comandante en Jefe.



Quien trae las nuevas es el director del CPLL, Efrahim Pérez Izquierdo:

«Estamos en los preparativos de la feria Internacional del Libro en La Habana, del 10 al 16 de agosto, con adecuaciones al contexto que vive el país, pues será en la Estación Cultural, ubicada en calle Línea entre 18 y 20, Plaza de la Revolución.



«Presentaremos las últimas producciones literarias de las editoriales Matanzas, Aldabón y Vigía, tanto en formato impreso como digital», precisó.

Además destacó que dentro de esas jornadas, a propósito de conmemorarse otro aniversario del natalicio de Fidel el día 13, premiarán el Concurso de Poesía Militante que ya han convocado y festejarán también la constitución de las editoras territoriales y su precedente en la creación de la Imprenta de Cuba, instituida desde inicios de la Revolución, con sus millonarias tiradas de libros tanto cubanos como universales.

«La visión del Comandante se amplió en el 2000 al extender esa producción literaria a todas las provincias, con la aparición de las editoriales, que recibieron un gran respaldo de las autoridades y la intelectualidad cubana», agregó Pérez Izquierdo.

La ciudad se alista además para recibir la Feria Internacional del Libro en Matanzas del 20 al 23 de agosto con una sede diferente. En próximas informaciones precisaremos detalles.

SOBRE LA FERIA DEL LIBRO EN LA HABANA

Con la premisa martiana de «Leer es Crecer» el evento estará dedicado al centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz; tendrá como país Invitado de Honor a la Federación de Rusia y los escritores homenajeados serán Marilyn Bobes y José Bell Lara.

El programa teórico del evento incluirá variados espacios entre los que destacan el Salón Profesional del Libro y el Encuentro de Editores y Traductores Literarios.



De igual forma se realizará el Encuentro de Historiadores, los coloquios de Ciencias Sociales, de Salud Humana y Medio Ambiente, el Encuentro de Jóvenes Escritores de Iberoamérica y el Encuentro de Promotores de Poesía. Comprenderá también espacios como el Pabellón Infantil Juvenil Tesoro de Papel y el proyecto Cuba Digital.