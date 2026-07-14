14 de julio de 2026

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Jovellanos se alista para el 26 de Julio

14 de julio de 2026 Yannier Delgado Díaz

Jovellanos-. El municipio intensifica sus preparativos para conmemorar el Día de la Rebeldía Nacional y celebrar la nominación de Matanzas como  provincia destacada con un amplio programa de embellecimiento.

 

Las labores se centran en la remoción de escombros, el mantenimiento y la recuperación estética de las calles de la cabecera municipal, poniendo especial énfasis en la Carretera Central y el elevado, dos símbolos icónicos de la comunidad .

En estas tareas, la Empresa de Comunales de Mantenimiento Vial (ECOMAVI) desempeña un papel fundamental, mediante labores de chapea y limpieza en la arteria principal. .

A la par, se destaca la participación de una Mipyme de la construcción local que apoya las actividades en la carretera central. Este esfuerzo conjunto entre la empresa estatal Ecomavi y el sector privado demuestra el creciente encadenamiento productivo que se fomenta en el territorio, en línea con las recientes medidas aprobadas por la alta dirección política del país para dinamizar la economía.

De esta forma, Jovellanos se prepara para celebrar una fecha de profundo significado histórico, recordatorio del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes en 1953 . El trabajo mancomunado enaltece el espíritu de rebeldía y construcción colectiva, mejorando la imagen de la ciudad y sus espacios más emblemáticos para el disfrute de todos los jovellanenses.

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