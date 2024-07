Por quien merece amor, homenaje a la nueva trova en Matanzas

Con el título Por quien merece amor el intérprete y compositor matancero Alfonso Llorens Betancourt ofrecerá un concierto en la Sala White, de la ciudad de Matanzas, hoy 25 de julio desde las 3:00 de la tarde.

“El título se debe a que es un homenaje a la obra de dos grandes representantes de la nueva trova, que son Silvio Rodríguez y Pablo Milanés. Era una deuda que yo tenía como intérprete, porque también fui parte de ese movimiento, y un compromiso con mi generación y con las nuevas generaciones que conocen muy poco de la música de esa época”.

Canciones de Pablo Milanés y Silvio Rodríguez, pioneros de la nueva trova cubana, se incluirán en la presentación. El también vicepresidente de la UNEAC en la provincia, compartirá el escenario con la pianista y profesora María de los Ángeles Horta y la Camerata José White, bajo la dirección del Maestro Bienvenido Quintana.

Los arreglos de los temas estuvieron a cargo de Rubén Soler y Roldany Hernández. Conforman el programa trece canciones, entre las que se incluyen las icónicas Unicornio, El breve espacio en que no estás, Quién fuera, Para vivir, Te amaré y Yolanda.

A propósito, el igualmente defensor del bolero, expresó sus expectativas en torno al concierto de este jueves. “Será para mí una experiencia novedosa porque he trabajado con grandes orquestas, pero no con una de este tipo de formato.

“Desde que escuché por primera vez a la Camerata me vino un sueño, un deseo por presentarme junto a ellos. Este año, que cumplo mis aniversarios cerrados de vida y trayectoria artística quise darme ese regalo.

“Tenemos planeado que no solo se quede en este concierto, sino llevarlo a otros escenarios del país y presentarlo a nivel internacional porque es una nueva experiencia también para ellos como orquesta”.

Aprovechó para referirse, además, a algunas de las actividades que dedicará en lo que resta de 2024 a celebrar sus 65 años de vida y 55 como artista. “Este es el segundo concierto que hago este año con ese fin y el último, que será en noviembre, será diferente.

“Organizaremos una orquesta con músicos escogidos, porque es otro tipo de música y requiere otro formato, pues interpretaré una selección de lo que he hecho en estos años de carrera, tanto en lo profesional como en los tiempos de Todo el mundo canta o el (concurso Adolfo) Guzmán, una época muy hermosa de mi vida que no puede quedarse atrás por ningún motivo, porque fueron los espacios que me dieron a conocer en el ámbito cubano.

“Dentro de pocos días viajaré a México para realizar presentaciones en varios escenarios y la inauguración de la Casa Cuba, de ARTEX. Formo parte, además, de dos brigadas, La guerrilla de ARTEX y por Cultura municipal, las cuales se presentan en los barrios y comunidades, una iniciativa hermosa y provechosa que organizó Cultura para llevar el arte a todos los sitios de la provincia”.

En el quehacer del intérprete y compositor matancero Alfonso Llorens Betancourt se funden el don de una voz y un sentimiento privilegiados y una capacidad y voluntad para trabajar que no le permiten permanecer mucho tiempo estático.

En una época tan difícil como la década de 1990 creó La Dinámica, formación con que defendió disímiles géneros musicales. Su discografía recoge tres álbumes: dos junto al grupo y uno en solitario. Ha representado a Cuba, como participante primero y como jurado después, en varias ediciones de eventos internacionales.

Además de su carrera artística, como intérprete y compositor, mantiene una labor sistemática como vicepresidente de la filial provincial de la UNEAC en Matanzas.