Premian a poetas matanceras en certamen literario

Náthaly Hernández Chávez mereció el premio del concurso Primavera poética, celebrado el viernes último, durante el espacio Café Mezclao, en la casa social de la UNEAC, en Matanzas.

“Mi poema es una exploración de lo femenino, de la llegada a la madurez. Toca temas como la emigración, la nostalgia, los conflictos, la familia, pero sobre todo es un canto a la llegada a la mayoría de edad. Tal vez es un poema que hace referencia a la adolescente que fui.

“Estoy muy feliz por este premio de la tercera edición del concurso Primavera poética, de la UNEAC, de haber podido compartir este espacio con otros poetas talentosísimos y escuchar poemas de muy alta calidad.

“Pudimos disfrutar de las poéticas tan variadas que nos encontramos aquí en la ciudad y otra cosa a destacar es el tremendo esfuerzo que hicieron muchos poetas en venir hasta acá para la sesión en directo considerando las condiciones difíciles con las que contamos ahora y vemos entonces que no solo hay calidad sino también hay mucha voluntad de seguir haciendo en pos de la poesía”.

En el certamen se presentaron, además, once poetas de diferentes generaciones quienes compartieron textos relacionados con la familia, la sociedad, las relaciones entre los seres humanos y los tiempos que corren. Entre los participantes estuvieron Abel González Fagundo, Mae Roque, Freddy Casanova, Eliseo Abreu, José Germán y Nairys Fernández. Así también concursaron Lucía Cristina Pérez, Eduardo Daniel González, María de los Ángeles Horta, Luis Lexander Pita y Yoleidis Hernandez Jiménez, quien se alzó con el premio de la popularidad.

“Había venido anteriormente. En esta ocasión me presenté con las décimas a mi madre, inicialmente fueron diez pero traje solamente seis. Pertenecen a las primeras décimas que empecé a crear, un poco más tradicionales, octosílabas con rima consonante.

“Realmente son muy viejas porque ahora escribo décimas un poco más modernas, pero quise traer estas porque nunca las había presentado a un concurso y me pareció que era importante que, además por el tema que aborda, estuvieran presentes en este momento y gano el premio de la popularidad con ellas. Es un premio que me provocó muchísima sorpresa”.

El jurado, integrado por Alfredo Zaldívar Muñoa, José Manuel Espino Ortega y Pablo G. Lleonart, ganador de la edición precedente, resaltó la calidad de las obras.

El fotógrafo, diseñador y promotor cultural Frank Alexis Ortega Sosa fue el invitado del Café Mezclao. Durante la entrevista comentó los principales desafíos de los artistas del lente, particularmente los que cubren eventos culturales.

Se refirió al potente y variado movimiento fotográfico matancero, en cuanto a los grupos etarios que lo conforman y una marcada presencia de las mujeres, lo que afianza, dijo, “la tradición existente en Matanzas desde hace muchas décadas”.

Asimismo, se inauguró la exposición Iluminarte, dedicada a los 65 años de la fundación de la UNEAC, la cual recoge 26 instantes de espacios captados por la cámara de quien fungiera como comunicador de la institución durante algunos años.

En el espacio Café mezclao alumnas de 3er. año de la Escuela de Arte, dirigidas por la Maestra Lilian Padrón, ejecutaron la obra Primavera, coreografía de la bailarina y profesora y Leymen Pérez García, quien compartió algunos textos de su más reciente libro Anatomía de la clase muerta.