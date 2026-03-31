Lewandowski buscará la clasificación de Polonia al Mundial

La última plaza rumbo a la Copa Mundial de 2026 se decide hoy en un enfrentamiento directo entre Suecia y Polonia, en un partido sin margen de error y con carácter de final anticipada.

El ganador asegurará su presencia en la máxima cita del fútbol, mientras que el perdedor quedará fuera del escenario global.

El foco está puesto en Robert Lewandowski, líder ofensivo del conjunto polaco, quien asume la responsabilidad de guiar a su selección en un duelo decisivo. Su capacidad goleadora y experiencia en partidos de alto nivel serán determinantes para las aspiraciones de Polonia.

Enfrente estará una selección sueca que ha mostrado solidez y equilibrio, con argumentos suficientes para competir en este tipo de escenarios. Entre sus figuras destaca Roony Bardghji, joven talento que aporta dinamismo y desequilibrio en el ataque.

El choque se perfila como un pulso entre la experiencia de Lewandowski y la frescura del conjunto sueco, en un contexto donde cada detalle puede inclinar la balanza.

La intensidad y la disciplina táctica marcarán el desarrollo de un partido que promete tensión de principio a fin.

Ambos equipos llegan con la presión de jugarse todo en 90 minutos, en un compromiso donde no hay espacio para errores. La eficacia frente al arco y la solidez defensiva serán claves para definir al último clasificado.

La incógnita queda abierta: ¿podrá Lewandowski conducir a Polonia al Mundial o será Suecia quien imponga su juego y se quede con el boleto? El desenlace se conocerá en el terreno, donde solo uno avanzará.